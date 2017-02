Al 60% de los espaÃ±oles le interesÃ³ Â«pocoÂ» o Â«nadaÂ» la investidura de Trump

La investidura el pasado mes de enero del presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, no captó la atención de los españoles, un 33,2% de los cuales siguió el acontecimiento con «poco» interés mientras que otro 27,1% lo hizo con «ninguno». Son resultados del sondeo para ABC realizado por GAD3, en el que consta que sólo el 11% de los encuestados estuvo «muy» pendiente de aquella ceremonia y un 28,1% «bastante».

El acto inaugural de la «era Trump» queda así en tercer lugar de la lista de cinco temas de actualidad propuestos en el estudio demoscópico para que los españoles los clasificaran en función de su interés.

Por delante figuran «el temporal de frío y nieve de los últimos días en España», que un 75,5% de los preguntados dijo haber seguido con expectación, y «el debate sobre el copago sanitario», que capturó la atención de más de un 43% de los españoles.

El estudio demoscópico revela que hay, no obstante, dos asuntos que están suscitando entre la población mayor de edad una escasísima curiosidad: los congresos que preparan tanto Podemos como PP y que se celebrarán el fin de semana próximo. Ambos partidos empatan en cuanto al porcentaje de encuestados que responde que tales cónclaves no les interesan «nada» (un 52%), mientras que en el caso de la cita del PP, –en la que no se esperan sorpresas–, solo un 3% dice que le interesa «mucho» frente al 6,7% que contesta lo mismo refiriéndose a la de Podemos, donde sí habrá tensión.