El 47% de los votantes del PP en 2015 apostarán por Arrimadas y otras claves del CIS sobre Cataluña Cs y PSC son los partidos que más abstencionistas movilizan

Víctor Ruiz de Almirón

El barómetro electoral del CIS da el pistoletazo de salida a la campaña electoral con varios puntos de partida que marcarán la evolución de las estrategia de los partidos. La alta movilización, la subida de Ciudadanos, la fractura del voto independentista y la rivalidad entre Inés Arrimadas y Miquel Iceta serán determinantes.

Arrimadas, favorita en el PPMejor nota que Albiol entre sus votantes

Ciudadanos obtuvo en el año 2015 un 17,93% de los votos. El CIS lo sitúa de cara al 21 de diciembre como el partido más votado con el 22,5%. Un crecimiento que se sustenta en varios ejes, pero que tiene en el desplome del PP una explicación fundamental. Los populares estarían cerca de perder en estas elecciones la mitad de sus votantes respecto a hace dos años. Según la variable «voto más simpatía» del barómetro revela que un 47,6 por ciento de los que votaron al PP entonces optarían ahora por Ciudadanos. La formación naranja está explotando al máximo la condición de voto útil de los partidos constitucionalistas, y parece estar dando resultado entre los votantes del PP. Un plan que se sustenta en la buena acogida que tiene Arrimadas entre los votantes del PP. La puntúan con un 7,96, por encima del 7,42 que le otorgan a su propio candidato.

¿Quién moviliza más?Cs y PSC, los que reciben más abstencionistas

El dato de Ciudadanos se sutenta también en ser el partido que suma a sus filas a más votantes que declaran no haber votado en 2015. Un 18,8% de quienes no votaron hace dos años apostaría ahora por Arrimadas. También lograría un buen porcentaje (10,9) de entre quienes votaron en blanco. En esta categoría el más beneficiado sería el PSC, con el 20,5%. Mientras, Iceta obtendría el voto del 13,5% de los que no votaron en 2015. Serían los dos partidos más beneficiados por el aumento de la movilización.

Puigdemont vs JunquerasFractura del voto independentista

La caída de ERC en las encuestas va en paralelo con la confirmación de la candidatura de JuntsxCatalunya con Carles Puigdemont como candidato. El voto independentista se fractura y vaticina un escenario complejo a la hoa de determinar quién sería el candidato del bloque independentista de cara a una investidura. Una incógnita que la situación procesal de cada uno podría despejar. Junqueras es el político mejor valorado 5,12 frente al 3,95 de Puigdemont. Pero el expresidente se destaca claramente como el primer candidato (28,1%) en la pregunta «¿A quién prefiere como presidente?». Una categoría en la que Junqueras desciende hasta el 15,6%. El voto de quienes depositaron la papeleta de JuntsPelSí en 2015 queda muy dividido. El 44,1% optaría por ERC y un 37.4% por la lista de Puigdemont.

PSC y Cs, enemigos íntimosSe intercambian votantes respecto a 2015

Son potenciales aliados de cara al escenario tras el 21 de diciembre pero en la campaña electoral son enemigos íntimos. Comparten una importante bolsa de electorado y por eso los ataques entre ambos se han incrementado en las últimas fechas. Ciudadanos cimentó su crecimiento en 2015 en arrebatar muchos votantes al PSC en su principal caladero del área metropolitana de Barcelona. Recuperarse en ese espacio era uno de los objetivos del PSC, que en coordinación con el PSOE llevan semanas atacando la «derechización» de Ciudadanos y su pacto con Rajoy. El votante de ese área es de tradición obrera y ubicado en el centroizquierda. Lo consigue en parte, pero no con la contundencia que esperaban. Un 11,1% de quienes votaron Ciudadanos en 2015 se pasarían ahora al PSC. Probablemente se trata de antiguos votantes socialistas. Pero el problema para Iceta es que un 12,9% de los que le votaron a él hace dos años ahora se irán con Arrimadas. Como la base de votantes de Ciudadanos es mayor, en este cara a cara el saldo sería positivo para el PSC pero de forma muy leve.

¿Es factible la vía Iceta?Aceptación más transversal que Arrimadas

El PSC ha arrancado la campaña intentando romper la dinámica de bloques y presentar a Miquel Iceta como un candidato de consenso en un escenario fracturado. Pese a ser cuarto, el PSC insiste en la idea de un Iceta como figura que puede unir voluntades en un escenario en el que pueden necesitarse cuatro partidos de cara a una investidura. Si los independentistas no suman, y los constitucionalistas tampoco lo hacen, como predice este sondeo, Iceta lo intentará. Su apuesta es básicamente una: su candidatura tendría más posibilidades de atraer a Catalunya en Comù que Arrimadas. Algunos datos apuntalan su estrategia frente a la opción de Ciudadanos. Su valoración (4,30) es muy superior a la de Arrimadas (2,99). Además, y pese a ser menos votado, un 15,8% declaran a Iceta como su primera preferencia para ser presidente, mientras que Arrimadas queda por detrás con el 14,6%. Pero lomás relevante es la valoración de uno y otro desgranando por partido. Arrimadas obtiene buena valoración entre sus votantes (8,13), entre los del PP (7,96). Ya entre los del PSC la valoración cae hasta un 4,72. La aceptación de Iceta es más transversal. Sus votantes le valoran con un 7,45 y los de Ciudadanos le otorgan un nada despreciable 6,14. También aprueba entre los de Catalunya en Comù con un 5,51-aquí Arrimadas cae al 2,48- y no es excesivamente rechazado por el PP (4,90).

En caída pero decisivoCatalunya en Comù pierde por todos lados

Catalunya en Comù obtendría un 8,6% y solo 9 diputados, pero que pueden ser decisivos. Aunque su opción predilecta, el tripartito de izquierdas, tampoco suma mayoría absoluta. En esta encuesta la candidatura de Domènech sufre fugas de votos hacia todos los partidos. Un 21,5% de los electores de 2015 se irían al PSC. Un 8,6% se marcharían a ERC. Pero también sufre una fuga importante (7,1%) hacia Ciudadanos.