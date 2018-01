El 155 bloquea a los separatistas

Salvador Sostres

La aplicación del artículo 155, que ha sido sin ningún género de duda la medida más relevante, contundente y dura que un Gobierno ha tomado desde la recuperación de la democracia, tuvo severas críticas desde el primer instante de su anuncio por su supuesta blandez y por la todavía más supuesta victoria que iba a suponer para los independentistas. La voz de la España más cerril, menos culta y que más ha contribuido a enconar este y tantos otros problemas, se alzó contra el presidente Rajoy y su decisión.

No han pasado ni tres meses desde que entró en vigor y el balance de su aplicación no puede ser más desolador para el independentismo ni más alentador no sólo para el Gobierno sino para el desarrollo de una idea de España en Cataluña, que no sólo no ha hallado ninguna objeción sino que ha sido recibida con alivio y esperanza.

1. Reconocimiento

Para constatar el fracaso de la declaración unilateral de independencia se usa el argumento de que no ha obtenido el reconocimiento de ningún país -grande o pequeño- del mundo, pero lo más notable es que la presunta república catalana no ha obtenido el reconocimiento ni de los propios partidos independentistas que la promulgaron. Renunciaron a ella sin ofrecer la menor resistencia: unos fugándose a Bélgica, otros marchándose de fin de semana sin atrincherarse en ninguna parte ni tomar posesión de nada. Y todos presentándose, como buenos españoles, a las elecciones perfectamente autonómicas que convocó el presidente Rajoy.

2. Los límites del decorado

Han bastado tres funcionarios, tres, mandados por el Gobierno para implementar el artículo 155. El resto ha sido posible gracias a la generosa y aplicada colaboración de los funcionarios y demás cargos de la Generalitat, colocados o confirmados por Convergència y por Esquerra cuando llegaron al Govern. Los más fervientes independentistas, como Elsa Artadi o Pere Aragonès, por citar uno de cada partido, han sido los que con más entusiasmo han trabajado para que el 155 cayera sobre Cataluña como un pañuelo de fina seda. Han quedado claros los límites del decorado secesionista: nos amenazaron con que responderían con sus vidas y no han querido ni arriesgar su sueldo público.

3. Cambio de tema

Tras la aplicación del artículo 155, el tema de la campaña electoral y de los años que vendrán ha dejado de ser la independencia para pasar a ser el de la excarcelación de los presos o el del regreso del forajido. La independencia se ha desvanecido y ahora tenemos un problema personal o varios problemas personales, que ya no ponen en cuestión ni la continuidad del Estado ni nada que no sea «salvar el culo» -según expresión de Francesc «Quico» Homs, que como una prueba más de la decadencia de Convergència y de su entorno, vuelve a tener un cierto protagonismo en la definción de su estrategia política, desde Bruselas, junto al expresidente Puigdemont. Todos suplican, nadie exige nada.

4. Los viejos enemigos

Pese a que el presidente Rajoy ha sido quien ha tomado la durísima decisión de intervenir el autogobierno de Cataluña, no es el principal enemigo de ninguno de los líderes del independentismo. Ni de Puigdemont el fugitivo, ni de Junqueras el preso. Se odian mucho más entre ellos. Y la guerra del independentismo ya no es contra el Estado sino entre ellos, hasta el punto de que la repetición electoral es hoy más plausible que Esquerra se trague la mentira del regreso de Puigdemont -si finalmente no se produce- o que el entorno de Puigdemont renuncie a su suledo -porque al final siempre es esto- si el forajido no es investido.

5. El farol desactivado

El independentismo ya cumplió sus dos grandes amenazas: el referendo ilegal y la declaración unilateral de independencia. El 1 de octubre les supuso una victoria moral pero ni un sátrapa como Nicolás Maduro se atrevería a considerar aquel caótico despropósito un referendo homologable. La declaración de independencia supuso el mayor ridículo de todos los tiempos del nacionalismo catalán y además desactivó el mayor farol con que podían acomplejar al Estado. El 155 ha dejado al independentismo sin imaginario. Vuelve el victimismo. Vuelve el penalti de Guruceta. Folclore de lazo amarillo, que a todos agotará más temprano que tarde.

6. En el nombre de Cataluña

Al independentismo ya nunca más le será posible hablar en nombre de Cataluña. Ciudadanos ganó las elecciones. El constitucionalismo se impuso en votos. Ni en las condiciones más favorables para la propaganda secesionista el independentismo pudo imponerse y perdió porcentaje de voto y dos escaños. Decir que Cataluña quiere independizarse de España es falso. Decir que en Cataluña no se respeta la democracia es falso: se respeta y gana España.

7. Adultos por primera vez

Y siendo todo ello importante es menor al lado de que con la aplicación del artículo 155, por primera vez en la Historia, el Estado pone al nacionalismo catalán ante sus responsabilidades y se las reclama. Es algo más que castigarle, como hizo Franco. Es ponerle ante sus actos, y ante las consecuencias de sus actos, y pedirles todas y cada una de las responsabilidades. Los que se fugan, los que se quedan, los embargados. Los inahbilitados, los que están todavía pendientes de ser juzgado. España es un Estado maduro, sólido, y adulto, y por primera vez va a tratar como a adultos a los críos del independentismo, que vivieron siempre del farol y del amago, de la queja infantil, llorona y que tan rentable les había resultado. Mas cobraba cuando lloraba como consejero de Economía de Jordi Pujol. Ahora tendrá que pagar hasta la último euro de su primer acto adulto, y no porque él y los suyos decidieran que lo fuera, sino porque por primera vez el Gobierno, y el Estado, los ha tratado como tales.