Los 1.000 millones de pesetas de Correa en la Ã©poca de Cascos

—Yo a Luis Bárcenas le he llevado... Yo... He hecho con él... Un día, vamos a sumar... Tanto aquí, tanto allí... 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado. A Génova y a su casa.

—¿Con Cascos?, le pregunta José Luis Peñas a Francisco Correa en una de las grabaciones más conocidas del caso Gürtel.

—Todo obras. Adjudicaciones de Fomento. Las daba Cascos. Mil kilos. Y sé dónde los tiene. Y sé cómo los saca de España. En qué isla lo tiene. Un paraíso fiscal.

Si es cierto que Correa llevó 1.000 millones de pesetas a Bárcenas por adjudicaciones de obra pública, será una de las preguntas que tendrá que afrontar Francisco Álvarez Cascos —vicepresidente primero del Gobierno de José Mª Aznar— durante su interrogatorio como testigo en la Audiencia Nacional.

El ministro de Fomento entre los años 2000 y 2004 está señalado en esa grabación en el Hotel Fénix, realizada con un dispositivo de vigilancia del ministerio de Interior dirigido por Rubalcaba, y en la declaración de Correa ante el tribunal de Gürtel, donde confesó que las empresas ACS de Florentino Pérez y OHL, fundada por Juan Miguel Villar Mir, «pagaban comisiones al PP» derivadas de su mediación en obras como «carreteras, autopistas, o del AVE...». Señalando que era «Bárcenas quien lo gestionaba con el correspondiente ministerio». Si el empresario conseguía la obra, «pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova».

Cascos también ejerció como secretario general del Partido Popular durante diez años (1989-1998) y se hizo cargo de la Tesorería popular desde que estalló el caso Naseiro hasta la incorporación de Álvaro Lapuerta en 1993, conociendo de primera mano cuáles son las diferencias entre las funciones del tesorero y del gerente nacional, que se rigen por los estatutos del partido.

A su vez, tendrá que afrontar las acusaciones de la UDEF que le señalan en un supuesto cobro de comisiones pagadas por las campañas electorales de 2003 y 2004 bajo las siglas de «PAC» y porqué el Partido Popular empezó a contratar con las empresas del grupo Correa.

La defensa de Luis Bárcenas, ejercida por Joaquín Ruiz de Infante y Marta Gimenez-Cassina, quieren hacer hincapié tanto en el interrogatorio a Cascos, como los previstos para el martes 20 de junio a los dirigentes populares Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Gerardo Galeote, que estamos en el caso Gürtel y no en la pieza separada conocida como «los papeles de Bárcenas», centrada en la financiación ilegal del PP, y que a pesar de que se firmó el auto de transformación a juicio oral en julio de 2015, sigue todavía sin fecha para juzgarse.