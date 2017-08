Las 10 dimisiones más polémicas por comentarios desafortunados en las redes sociales

Twitter, Facebook, Instagram, Telegram... Cada vez son más las plataformas que los internautas utilizan para interactuar. Las redes sociales son un espacio donde cada día se vierten millones de comentarios. Solo en un minuto se publican 270.000 mensajes en los 140 caracteres que Twitter pone a disposición de sus usuarios. Las redes han cobrado tal presencia en nuestras vidas que ya cuentan con su propio Día Mundial: el 30 de junio.

Cada 60 segundos, se suben 270.000 mensajes en Twitter

Los artistas, los políticos o los «influencers» echan mano de estas herramientas para acercarse a su público y dar a conocer sus opiniones. Sin embargo, las redes pueden convertirse en un quebradero de cabeza para aquellos que se lanzan al ciberespacio de forma impulsiva. Escribir sin pensar puede acarrear serias consecuencias. Todo lo que se escribe queda registrado y la huella digital puede echar por tierra toda una carrera política.

Los casos de altos cargos que han protagonizado sonadas polémicas por sus publicaciones se cuentan por decenas. El último escándalo lo ha protagonizado un miembro de la carrera diplomática, pese a la sutileza de la que presume este ámbito. Enrique Sardà Valls, cónsul en Washington, fue destituido por Dastis este martes por mofarse del acento andaluz de la presidenta andaluza Susana Díaz. En menos de 24 horas, el Gobierno decidía destituirle del cargo.

A continuación, repasamos diez casos de altos cargos que se vieron obligados a dimitir por sus «desafortunados» comentarios en las redes sociales.

Susana Camiño

Concejala del PSOE de Vilagarcía Susana Camiño, se vio forzada a abandonar el cargo por un polémico mensaje en su cuenta de Facebook. En referencia al asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación y del PP en León, llegó a afirmar: «No quiero comentar pero quien siembra vientos recoge tempestades». Pese a las disculpas que difundió a través del mismo perfil donde horas antes había sembrado la polémica, Camiño se vio obligada a dimitir, decisión que secundó su propio partido.

Beatriz Martínez Sancho

La muete de Isabel Carraco también fue objeto de «advertencias» por parte de Martínez Sancho, concejala socialista de Meis. La edil citó en su cuenta de Facebook a su homólogo en Pontevedra, Rafael Louzán, con el siguiente mensaje como pretexto: «tiembla Louzán que la gente anda muy desesperada y los sirvenguenzas que se enriquecen con dinero público terminan pagando... esto parece Sinaloa... jaja»

Juan Carlos López

El ex jefe de prensa del PSE utilizó «por error» la cuenta Twitter del portavoz socialista en el consorcio de San Sebastián, Ernesto Gasco, para comparar una zona de obras de la ciudad con las ruinas de Alepo. Por «coherencia» con la ideología socialista, el PSE decidió cesarle, pese a calificar este episodio como un «error».

Juan Carlos Gafo

Era director adjunto de la Marca España cuando dedicó unas duras palabras a los catalanes. Su mensaje en Twitter provocó su cesión inmediata por el entonces Ministro de Exteriores y Cooperación José Manuel García-Margallo. El detonante del enojo que mostró en la red social fue la pitada al himno español durante la inauguración del Mundial de Natación de Barcelona en el año 2013. Su reacción no se hizo esperar: «Catalanes de mierda. No se merecen nada», publicó a las pocas horas. Él mismo fue el encargado de anunciar que abandonaba su puesto en la Marca España después de expresar sus disculpas públicamente. «No pienso así, los que me conocen lo saben», se excusó.

Carles Feiner

El reto independentista de Cataluña es un tema de discusión constante en las redes sociales. Carles Feiner formó parte del equipo asesor de ERC en la Diputación de Barcelona. Compaginaba su cargo con un uso intensivo de su cuenta de Twitter y no precisamente para hacer gala de buena educación. Profería insultos y todo tipo de maledicencias contra todo aquel representante público que no compartiera su visión independentista. Pero el fin de su carrera en las filas de ERC se produjo cuando contestó a Juan Arza, un alto cargo del PP, después de que este criticara la puesta en escena del desarme de ETA utilizando las manos blancas que se popularizaron como muestra de repulsa de la banda terrorista. Feiner amenazó al dirigente popular con el siguiente mensaje: «Lo que produce asco es que hijos de puta y 'ejpañiols' como Juan Arza no sepan vivir sin tocar los cojones al prójimo. Cuando seamos independientes deberemos gestionar esta realidad generosamente. Lo que me pide el cuerpo no es aceptable. Dejo constancia pública del tema porque si algún día se me va la pinza y le arranco la cabeza a uno de estos hijos de puta que nadie piense que la cosa es gratuita. Han hecho oposiciones a ser hostiados demasiadas veces...»

Artemi Suárez

El joven dirigente de Nuevas Generaciones de Asturias- secretario del Conseyu de la Mocedá del Principado de Asturias- también sucumbió a la tentación de escribir sin reflexión previa en su perfil de Facebook. Ante las denuncias de hosteleros y vecinos del paseo de Begoña de los actos vandálicos protagonizados por grupos de jóvenes, Suárez publicó una idea que acabó saliéndole cara: «A lo mejor habría que abrirle la cabeza a unos cuantos y mandarlos directamente a la UCI de Cabueñes o al cementerio». Suárez retiró el comentario a los pocos minutos, pero su mensaje ya había sido objeto de numerosas críticas, lo que obligó al joven a dejar su cargo dentro de la estructura orgánica de Nuevas Generaciones.

Ramón Mateu

Las palabras «machistas» y «xenófobas» de Mateu provocaron su dimisión

Pedro Duarte

«Había una vez un socialista que salió a cenar un sábado por la noche con su mujer. Y al pasar por un parque vio a su hijo de 19 años tirado en la acera con un coma etílico y dijo: ahora sí que hay libertad. Un día cuando llegó a casa del trabajo se encontró a su mujer con un moro y gritó ¡Viva la integración! y se sentó en el sofá a ver la televisión, mientras el morito terminaba la faena». Estas palabras le costaron al(Valencia) su carrera política. En un acto de lealtad al partido, decidió abandonar su puesto para no «perjudicar» a la formación ni que su familia se vuera envuelta en el incendio que había provocado.

El mundo del deporte tampoco está exento de cruces de declaraciones que acaban volviéndose en contra de sus autores. El alto cargo del Real Madrid Pedro Duarte se mostró muy activo en su cuenta de Twitter durante sus años en la institución blanca. Sus constantes comentarios contra la Corona y su polémica visión sobre las huelgas causaron un revuelo mediático que acabaron provocando que cediera a las presiones. Esperanza Aguirre, Froilán o el futbolista Gerard Piqué también fueron blanco de sus críticas. De nada sirvieron sus disculpas y sus intentos de defender su inocencia en los que alegaba que sus comentarios se «habían sacado de contexto».

Javier Vaccaro

Este pretendido candidato de IU en Parla dedicaba toda suerte de lindezas a sus adversarios políticos. Incluso defendía a través de sus redes sociales la violencia e incitaba permanentemente al odio. Este personaje se excedió en muchas de sus visitas a Facebook , donde calificaba a exministros como Jaime Mayor Oreja como «facha de mierda». Pero su crueldad sin límite se cebó con la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En uno de los momentos más duros de la lideresa popular -le detectaron cáncer de mama-, que le obligaron a abandonar temporalmente la vida pública, Vaccaro aprovechó la ocasión para desearle la muerte: «Y después me dicen que no hay que desear la muerte a nadie, no me jodan: ESPE MUERETE, ESPE HIJA DE PUTA, MUÉRETEEEEEEEEEE», publicó en sus redes sociales. Las desmesuradas e injustificales palabras contra Aguirre acabaron provocando su destierro de las listas electorales.

Imagen de archivo de Javier Vaccaro - ABC

Luis Roberto Zamora

Las tensiones en redes sociales también son habituales fuera de nuestras fronteras. El embajador de Costa Rica en Corea del Sur, Luis Roberto Zamora fue cesado por el canciller tico Manuel González por criticar abiertamente a la procuradora general del país. En su mensaje, expresó el deseo de sustituir a la procuradora por «estar demasiado cerca del anterior Gobierno», algó que no gustó al Gobierno, que terminó aprobando su cese del cargo.

Pero no todas las polémicas acaban con la fulminante destitución de los imprudentes internautas. Zapata y su particular forma de concebir el humor, los comentarios «machistas» de Iglesias en Telegram sobre Mariló Montero o el polémico «guapi» con el que Ramón Espinar se dirigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, son otros ejemplos del campo de batalla en el que se han convertido las redes sociales.