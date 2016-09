Rajoy y Sánchez, de campaña vasca entre «gildas» y en euskera

La campaña vasca ha vuelto a unir este martes a los líderes de los dos grandes partidos nacionales. El presidente del Gobierno en funciones y líder del PP, Mariano Rajoy, se ha paseado este mediodía por San Sebastián y ha llamado a los 150.000 votantes que le dieron su apoyo en las generales del 26-J a redoblar su confianza en su candidato a lendakari, Alfonso Alonso, en los comicios autonómicos del próximo domingo.

Rajoy, que ha visitado el centro de investigación Tecnalia, ha comparecido en la «gildatruck», la camioneta con la que él equipo electoral del PP reparte el famoso pintxo vasco compuesto de anchoa, guindilla verde y aceituna, que ha acompañado bebiendo un «txakoli».

Numerosos simpatizantes se han acercado para saludar a Mariano Rajoy, que ha compartido charlas y fotografías con los vascos que se acercaban. «¡Estás mucho mejor al natural que en pantalla!», le ha dicho una señora. «Que no me oigan, pero los fotógrafos me quieren mal», ha bromeado el presidente.

Ya dentro de la oficina electoral del PP en la Avenida de la Libertad de San Sebastián, Rajoy ha recalcado el mensaje de que su partido es «garantía de estabilidad, certeza, seguridad y certidumbre», también para los vascos. «Otros emprenden caminos a ninguna parte», ha dicho en alusión al PNV. «Queremos un País Vasco cada vez más integrado en España y en la Unión Europea», ha zanjado.

Sobre el debate territorial también se ha pronunciado el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, quien ha comparecido bajo el árbol de Guernica para prometer que el PSOE defenderá la reforma de la Constitución para ampliar el «autogobierno» del País Vasco en una España «federal».

En un acto cargado de simbolismo -el árbol de Guernica representa los «derechos históricos» forales vascos-, Sánchez ha dicho sumarse a los «anhelos de autogobierno» de los socialistas vascos y hasta se ha atrevido con un par de frases en euskera.