Rajoy acusa a Sánchez de «obstruccionista» y «antipatriota»

Mariano Rajoy ha acusado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de mantener «una actitud obstruccionista, antipatriótica y poco democrática» al persistir en su bloqueo al PP para formar Gobierno, lo que, ha dicho, «cada vez hace más daño a España». El presidente en funciones ha advertido que está situación de interinidad impide a nuestro país cumplir con los objetivos económico-financieros de Europa, aunque ha asegurado que su Ejecutivo «hará lo posible por minimizar el daño».

El líder del PP nacional ha hecho estas declaraciones en Bilbao, donde ha comenzado su «gira» particular por el País Vasco para arropar a su candidato a lendakari, Alfonso Alonso, y que le llevará también el martes a San Sebastián y el viernes, en el cierre de campaña, a Vitoria.

Rajoy ha asegurado que «sólo un fuerte apoyo» a los populares en las urnas del 25-S «garantizará la moderación» en el Parlamento vasco, para evitar que se siga el camino «equivocado» que transitan los soberanistas en Cataluña. «El PP es un valor seguro, defenderá España en el Parlamento vasco; otros no», ha recalcado en su primera participación en la campaña vasca.

«Queremos sumar, no queremos dividir. No queremos volver a épocas donde había división en las familias», ha dicho en alusión al Plan de Juan José Ibarretxe (PNV), que tensionó al máximo la política vasca. El aviso al PNV para que no siga la senda de CiU, «poniéndose en manos de extremistas», ha sido claro. «Quien apuesta por la ruptura acaba perdiendo el tren de la historia. Y eso es lo que va a evitar el PP vasco».

El PNV, ha advertido Rajoy, «puede entenderse con unos o con otros, normalmente con otros, con los malos». Recordaba así el pacto con Bildu y Podemos para desalojar a Javier Maroto del Ayuntamiento de Vitoria, en mayo de 2015.

Rajoy se ha dirigido a los 150.000 vascos que votaron al PP en las pasadas elecciones generales del 26 de junio. «Les pido que quienes confiaron en nosotros vuelvan a hacerlo ahora, estas elecciones son importantes de verdad», ha recalcado en un mitin en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, con 700 personas.

Alfonso Alonso ha pedido el voto a quienes se sienten «vascos y españoles» porque el PP «es la única alternativa útil y eficaz al nacionalismo».