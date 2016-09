Nicolás de Miguel: «Somos la apuesta de los vascos y españoles a los que les da vergüenza votar al PP y PSE»

Nicolás de Miguel (San Sebastián, 1963) es el hombre de Albert Rivera en el País Vasco, donde Ciudadanos busca entrar en el Parlamento por primera vez ocupando el hueco dejado por UPyD.

-Ha pasado por IU, UpyD y ahora C’s; ¿dónde está ideológicamente?

-Soy de centro y progresista. En mi juventud fui de IU, en los años ochenta. Y estoy muy orgulloso de haber militado en UpyD.

-Busca ocupar el hueco de UpyD. ¿En qué se diferencian?

-Ellos ya han desaparecido. Nosotros somos el referente de la regeneración política, de progreso, centralidad y sentido común.

-Una seña de identidad de UpyD es que no habló con Bildu. Le puso un cordón sanitario por el lastre de ETA.

-Y coincidimos. Apostamos por la democracia.

-¿Y está abierto a acuerdos con el PNV?

-Sí, si redunda en beneficio de todos los vascos. Los nacionalistas confunden comunidad con partido, tienen una visión patrimonial y medieval. Nosotros tenemos una visión moderna de una Euskadi perfectamente entroncada en la España del siglo XXI.

-Me sorprende. Pensaba que C's no pacta con nacionalistas.

-Hay que distinguir entre pactos y acuerdos. Podemos llegar a acuerdos con el PNV que beneficien a toda la ciudadanía vasca, no a pactos.

-¿Cree que Rivera reiteraría su apoyo a Rajoy si este buscara el apoyo de investidura en el PNV?

-Si el PNV opta por la cordura y el sentido común y ve que hay mundo más allá del batzoki, veríamos. Pero no hablo de hipótesis.

¿Por qué votar a C's en el País Vasco?

-Porque somos la apuesta de los vascos y españoles a los que les de vergüenza votar al PP y PSE. Que no tiren su voto a la corrupción ni al nacionalismo.

-¿Vergüenza de qué?

-Te pongo apellidos: Bárcenas, Barberá, Matas, Chaves, Griñán.

-¿Y por qué Ciudadanos no ha sembrado todavían en el país vasco?

Por falta de visibilidad. C’s está tiene una sólida estructura aquí, pero escasa repercusión mediática. Pero está cambiando. Ya me reconocen en el autobús como candidato a lendakari.

-El PP dice que C's está fuera de la realidad vasca porque defienden suprimir el Concierto Económico y las diputaciones forales.

-Eso no es así. El que está fuera de la realidad es el señor Alonso. Entiendo que estén nerviosos, están desdibujados. Nos ven como rival.

-¿Pero defiende o no su supresión?

-El PP sabe que las diputaciones forales quedaron al margen de todos los acuerdos en el Congreso.

-Es una renuncia de Ciudadanos.

-No es una renuncia. Ceder no significa renunciar. Somos un partido serio, responsable. Esa no es una urgencia. Ni está en el debate de la calle en Euskadi ni en España. Hay otras prioridades. El paro, el empobrecimiento de la clase media, el envejecimiento de la población, el éxodo de talento joven…

-Pues ustedes decían que el Concierto Vasco es un privilegio que convierte a España en un Reino de Taifas...

-Defendemos la libertad y la igualdad. Aspiramos a una fiscalidad común; no solo en España, también en Europa.

¿El Concierto genera o no desigualdades?

-Depende. Si se utiliza de una forma inadecuada, sí. Pero es necesario reformar la Constitución para tocar eso.

-¿Está de acuerdo en reformar el Estatuto de Autonomía? ¿Cuál es el límite?

-Apostamos por delimitar las competencias nacionales y regionales. Por completar el Estatuto de Guernica.

-¿Debe volverse la competencia de Educación al Estado?

Abogamos por un pacto nacional por la Educación. No es que el Estado tenga que recuperar las competencias exclusivas en esta materia, pero sí debe haber una coordinación absoluta en cuanto a materias troncales. Lo que no puede ser es que se estudien 17 Historias diferentes. En eso sí hay que entrar.

-¿El País Vasco es una nación, como dice el nacionalismo, Podemos y ahora el PSE?

-La nación es España.

¿Y por dónde pasa la regeneración política en Euskadi?

-Eliminar aforamientos, despolitizar los entes públicos como ETB, para que no sea propaganda de doctrina del PNV. Hay que eliminar cargos de confianza de la administración, tenemos cuatro parlamentos y mucha grasa acumulada.

-¿Siente que hace política en libertad?

-Sí.

-¿Es un alivio que Otegui no se siente en el Parlamento?

-Por supuesto. Fuimos los primeros en impugnar su candidatura. Por ley y por dignidad, decencia y memoria a todas las víctimas. ETA dejó de asesinar porque fue derrotado hace cinco años pero no ha disuelto ni ha pedido perdón ni ha colaborado en el esclarecimiento de los más de 300 crímenes sin resolver.

-¿Habla euskera?

-Sí, lo básico. (Cambia a euskera) Pero prefiero castellano.

-Usted trabaja en la Administración, ¿se siente maltratado por no ser bilingüe?

Absolutamente. Muchos depositamos confianza en que el Gobierno de Patxi López corrigiera las imposiciones del idioma en la Administración. Pero fue una ocasión frustrada.