El PNV ganaría las elecciones del 25-S, seguido de EH Bildu y Podemos, según un sondeo de EiTB

El PNV ganaría las elecciones autonómicas vascas el próximo 25 de septiembre y obtendría 27 escaños, los mismos que hace cuatro años, mientras que EH Bildu lograría 17 parlamentarios y Elkarrekin Podemos 14. PP y PSE quedarían empatados a ocho escaños y Ciudadanos entraría en el Parlamento con un parlamentario por Álava, según un sondeo de intención de voto realizado por la empresa Gizaker para los servicios informativos de EiTB.

La encuesta, realizada el lunes y martes de esta misma semana, ha consultado telefónicamente a 1.200 personas residentes en el País Vasco (400 en Álava, 400 en Vizcaya y 400 en Guipúzcoa). El 25,2 de las entrevistas han sido realizadas en euskera y el 74,8% restantes en castellano.

El sondeo ha testado la opinión de los ciudadanos respecto al clima político, la valoración de los líderes vascos, la intención de voto para las elecciones autonómicas, y la opinión de la ciudadanía sobre posibles pactos postelectorales.

El PNV es el único partido que mantendría los mismos representantes que hace cuatro años, ya que EH Bildu perdería cuatro respecto a los comicios de 2012, el PSE-EE se quedaría con ocho menos y el PP reduciría su presencia en la Cámara en dos asientos.

Los jeltzales obtendrían el 36,2% de los votos, superando el 34,6% obtenido hace cuatro años, mientras que EH Bildu lograría el 20,7% por debajo del porcentaje logrado en 2012 (25%). PSE-EE pasaría de un 19,1% a un 10,7% y el PP de un 11,8% a un 10,3%. Por su parte, Elkarrekin Podemos conseguiría un 18,2% de los sufragios y Ciudadanos un 2,7%. La abstención se elevaría al 36,5%.

Territorios

Los jeltzales ganan en los tres territorios, mientras que en Vizcaya está disputado el segundo puesto entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos. La coalición soberanista es segunda fuerza en Guipúzcoa y la coalición integrada por la formación morada, Ezker Anitza-IU y Equo sería el segundo partido más votado en Álava.

En concreto, en territorio alavés el PNV obtiene 7 escaños y Elkarrekin Podemos, aunque gana en votos a EH Bildu, obtiene la misma representación, cinco parlamentarios. PP obtendría 4 escaños, por tres del PSE y uno de Ciudadanos.

En Vizcaya, la victoria del PNV es clara, con 11 representantes y, aunque EH Bildu obtiene 5 parlamentarios frente a los 4 de Elkarrekin Podemos, ambas coaliciones están a tan sólo una décima de diferencia porcentual, lo que, según el sondeo, puede hacer variar los resultados. El PSE obtendría tres representantes y el PP dos.

En Guipúzcoa, el PNV gana con nueve parlamentarios, seguido de EH Bildu con siete escaños y Elkarrekin Podemos con cinco. Aunque la encuesta indica que PSE-EE y PP obtendrían dos escaños cada uno, los socialistas podrían quitar un representante a los populares.

Coaliciones y candidatos

La mayor parte de los encuestados (un 27,7%) cree que la coalición más probable para integrar el próximo Gobierno vasco es la de PNV y PSE (27,7%), seguida de la de EH Bildu con Elkarrekin Podemos (4,7%). Un 4,6% considera que se intentará un pacto entre PNV y EH Bildu, y solo un 1,8% ve un hipotético acuerdo para la gobernabilidad de Euskadi entre socialistas y la coalición morada.

Iñigo Urkullu es el único candidato que aprueba entre los encuestados, con una nota de 6 sobre 10, y también el que obtiene mayor respaldo para ser candidato, apoyado por un 38% de los encuestados. El candidato a la reelección es conocido por un 99%.

El sondeo, realizado antes de que el Tribunal Constitucional anulara definitivamente la candidatura de Arnaldo Otegui, incluye al líder de Sortu, que ocupa el segundo puesto en valoración, con una nota de 4,8 y un grado de conocimiento del 97,7%.

Pili Zabala, candidata a lendakari de Elkarrekin Podemos, que obtiene una puntuación de 4,42 sobre 10, es conocida por el 60,4% de los entrevistados.

La aspirante socialista a lendakari, Idoia Mendia, consigue una puntuación de 4,13, y un grado de conocimiento entre los encuestados del 82,8%. Nicolás de Miguel (C's) logra una nota de 2,3 (es conocido por un 32,3%), mientras el candidato popular, Alfonso Alonso, obtiene la peor valoración, 2,04, aunque es conocido por el 83,8%.

Sobre las preferencias de los encuestados para presidir el Gobierno vasco, tras Urkullu, sitúan a Arnaldo Otegui (16,9%), Pili Zabala (6,1%), Idoia Mendia (1,6%), Alfonso Alonso (1,0%) y Nicolás de Miguel (0,1%).

EiTB Focus ha incluido una cuestión sobre la inhabilitación como candidato de Arnaldo Otegui y se pregunta a los encuestados si votarían a EH Bildu, aunque el secregario general de Sortu no sea candidato. Entre los votantes de EH Bildu, prácticamente todos (90,2%) mantendrán su voto a pesar de esta situación, mientras un 2% dice que no, un 7,1% no sabe y un 0,7% no contesta.