Sánchez evoca el pasado del PSOE para convertirlo en «garantía de futuro»

Pedro Sánchez ha vuelto. Las malas noticias de los sondeos exigían una exhibición de fuerza y la agenda socialista ha escogido la plaza de Ravella en Vilagarcía para insuflar ánimos a la caravana del cambio. El mitin, frente al ayuntamiento, parecía servir al propósito, pero a escasos metros estaba el presidente Núñez Feijóo y las comparaciones fueron inevitables.

En todo caso, el secretario general del PSOE ha optado por comenzar en el pasado y evocar a figuras históricas de su partido: Indalecio Prieto, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero....Sánchez ha tocado la fibra sensible de los simpatizantes. Se traía aprendida la lección y ha provocado el delirió al afirmar que somos el partido del sí, de las pensiones no contributivas, de los derechos sociales por eso decimos no a Rajoy».

El siguiente asalto fue dirigido a Rivera y a Iglesias. Les ha invitado a hacer una gobierno con tres causas: «La corrupción, la desilgualdad y el empleo digno». En una segunda secuencia de intervención ha vuelto a anunciar que le dirá «no a Mariano Rajoy». A continuación se ha trasladado a Galicia para decir que las encuestas no dicen la verdad y le has propuesto que opten por un presidente que no sea «el delegado de Rajoy en Galicia».

Sánchez ha optado por introducir críticas contra los populistas de En Marea. Según dijo el líder federal del PSOE, «En Marea ha pasado de ser una suma de ideas a ser una suma de decepciones». Y ha añadido que «solo nosotros podemos sacar a Galicia de la parálisis». Además, les ha acusado de «querer solo fracturar a la izquierda».

Leiceaga y Torrado

Leiceaga se ha crecido y ha acusado al candidato conservador de «meterse en un cine» y ocultar que milita en el PPdeG. Tras su aclaración, el candidato socialista le ha puesto ganas y ha arengado a sus simpatizantes «a realizar el camino de la igualdad». Sin embargo, la nota de color la ha puesto el delfin del veterano Modesto Pose. El candidato Julio Torrado ha aclarado a los asistentes que «la vida y la política es que te vayas a dormir tranquilo por las noches». También ha transformado el término equidad, inspirador de la acción política del PSOE, en «equidad social» y finalmente ha apelado a la «igualdad» de oportunidades para todos los ciudadanos.