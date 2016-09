Rivera acusa a Rajoy de «haber perdido autoridad para hablar de corrupción»

Albert Rivera aprovecha sus actos de la campaña gallega para colocar mensajes en clave nacional. Su materia favorita es la corrupción, frente a la que contrapone el discurso regeneracionista de Ciudadanos. Desde la Plaza de Platerías de Santiago, a los pies de la catedral compostelana y ante un centenar de simpatizantes, el líder naranja lamentó que Mariano Rajoy «perdiera una oportunidad de oro para enmendarse» ante la investigación abierta a Rita Barberá en el Tribunal Supremo: «Podía salir a pedirle que devolviera el escaño o quedarse callado y decir que no tiene autoridad, y es cierto, porque la ha perdido». Según Rivera, «los propios votantes del PP se avergüenzan de Rita Barberá».

No dejó escapar la ocasión de lanzar sus dardos también contra el PSOE, «que no está para dar lecciones». Tras la petición de penas por parte de la fiscalía para Manuel Chavez y José Antonio Griñán, Rivera recordó que Ciudadanos «consiguió que dejaran el Senado» durante la negociación con Susana Díaz para investirla presidenta de Andalucía. «Griñán y Chavez no están en su escaño no porque lo pidieran Pedro Sánchez, que estaba temblando, o Susana Díaz, sino porque Ciudadanos los echó».

Ante este panorama, Albert Rivera aseguró que su formación «no compartirá gobiernos con los viejos partidos hasta que se regeneren». «Que no nos ofrezcan consejerías ni directores generales», advirtió, «que echen a los corruptos». Y mientras eso no suceda «preferimos coger distancia». «No nos sirven líderes que esconden y amparan la corrupción», añadió. No obstante, justificó la posición de su partido de «pactar con los que tienen corrupción» porque «¿si no, con quien negociamos?».

Un escaño por pocos votos

En clave gallega, Rivera reiteró una vez más la utilidad de C's para «fiscalizar y controlar» al gobierno del Partido Popular, que esta formación da por seguro en sus discursos. «Nos estamos jugando los escaños en pocos votos», afirmó, «y en algunas provincias con el BNG. ¿Prefieren a Ciudadanos o al BNG?». Por último, garantizó que si Ciudadanos es decisivo para la formación de un gobierno en Galicia, «lo habrá en menos de un mes» después de la fecha de las elecciones «y se pondrá en marcha» bajo sus líneas básicas de actuación: la recuperación de la clase media trabajadora, la regeneración democrática y la defensa de la unidad de España.