El PPdeG volvió a reunir ayer a un millar de personas en el mitin central de su periplo orensano. Alberto Núñez Feijóo estuvo acompañado por uno de sus grandes apoyos dentro del partido a nivel nacional, su homólogo castellanoleonés Juan Vicente Herrera. El máximo mandatario de la Comunidad vecina se empleó con contundencia, como siempre que se alinea con el barón gallego. Desde el primer momento, señaló a los asistentes que son «afortunados, por tener al mejor presidente autonómico de toda España».

En el mismo sentido, Herrera subrayó que «los gallegos tenéis fama de ser gente sabia, que sabe lo que quiere y mucha memoria. Por eso tenéis todavía reciente el desastre que supone un gobierno conformado a la contra, con un pacto de perdedores», en referencia al bipartito. De hecho, cargó contra los líderes de los partidos de la oposición por proceder de la órbita del nacionalismo «y, sin embargo, presentarse en tropel». «La verdad es que yo no conozco al resto de los candidatos, pero me tranquiliza saber que la mayoría de los gallegos tampoco los conoce», ironizó.

Por su parte, el aspirante a la reelección también se batió el cobre sobre el atril, visiblemente motivado después de su visita matutina a Os Peares. Volviendo a su infancia, Feijóo recordó su estancia en los Maristas de León, y presumió de adquirir allí constancia y esfuerzo. Pidió la confianza a los gallegos porque «tenemos un balance que presentar, pero sabemos que queda mucho por hacer». Del mismo modo, avaló su gestión al recordar que «hoy ningún indicador nos dice que estemos peor que en 2012».

Los nueve de Orense

La provincia de Orense es uno de los bastiones tradicionales del PP, una de las que más apoyo recaba sistemáticamente para los populares en cada cita con las urnas. Buena parte de las posibilidades de una tercera mayoría absoluta pasan por este territorio, ya que si mantuviesen los ocho escaños con los que cuentan en este momento se podrían permitir perder una butaca en cada una de las tres restantes. Sin embargo, la arenga entre las filas orensana no es tan conservadora, y los discípulos de Manuel Baltar repiten que su objetivo pasa no solo por no perder ningún asiento, sino incluso alcanzar el noveno, que consolide un resultado de excepción. Feijóo bromeó con esta meta, y se comprometió a que si se logra el noveno diputado pagará «un café a toda la provincia».