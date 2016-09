Feijóo redobla su compromiso con autónomos y empresarios

La consolidación de la recuperación económica, con la creación de puestos de trabajo como principal indicador, es uno de los grandes retos que se le plantea a Alberto Núñez Feijóo, por lo que una de las líneas principales de la acción de Gobierno de un eventual tercer mandato deberá ser el apoyo al emprendimiento y la captación de inversiones. Ayer en La Coruña, el candidato a la reelección explicó a asociaciones de autónomos y empresarios su batería de medidas para los próximos cuatro años, sobre todo porque se mostró consciente de que «durante los años de crisis intentamos estar a su lado, pero no pudimos tanto como se merecían».

Enmarcada también en el impulso a la natalidad y la conciliación, el líder popular puso sobre la mesa su intención de duplicar la bonificación de las cotizaciones a los empleados por cuenta propia que disfruten de su permiso de maternidad o paternidad, desde las 16 semanas actuales hasta 32. Del mismo modo, prometió evaluar nuevos incentivos a la contratación o líneas de ayuda para compra de maquinaria en los primeros meses de mandato.

Al igual que había sucedido con los transportistas, el presidenciable también aseguró haber comunicado al Gobierno central su idea de devolver el céntimo sanitario a los autónomos, a la espera de respuesta de la administración central para su aprobación.

Un barco a flote

Durante el turno vespertino, en el mitin celebrado en Cambados, Feijóo volvió a centrar su discurso en la economía. Y para seguir con el impulso de la misma, la receta que propone el popular es que «Galicia no tenga un Gobierno en funciones ni un minuto después del 25-S», y prometió trabajar desde después del recuento. Reincidiendo en el mismo argumento, presumió de haber mantenido el barco a flote. «Sabemos que ha habido defectos y que mucha gente lo ha pasado mal en este tiempo, pero también sabemos que no hay ninguna Comunidad que pueda presentar un balance como el nuestro. La economía crece y el paro baja, pero queda mucho por hacer», subrayó

En el municipio de la comarca de O Salnés, la conjura más repetida por todos los oradores fue la de no confiarse ante el panorama que dibujan las encuestas sobre la posible tercera mayoría absoluta. Acerca de este punto, el presidente provincial pontevedrés, Alfonso Rueda, recordó que en muchos municipios de la provincia, como el propio Cambados, por un puñado de votos los populares perdieron la mayoría absoluta y se articularon coaliciones de izquierdas, un escenario que se podría repetir el próximo 25 de septiembre. Así, el número dos de la lista opinó que «no nos podemos permitir dejar marchar a un líder al que lo quieren en toda España» y se permitió concluir con la chanza de que «Feijóo ha pensado muy bien la máxima de «hablar haciendo». Se la ha aplicado tanto que en un momento en el que no nacen niños él se ha propuesto cambiarlo».