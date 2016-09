Contengan la respiración, porque se avecinan dos semanas intensas, de esas que solo nos atormentan cuando, una vez cada cuatro años, buscamos inquilino para Monte Pío y alguien a quien echarle la culpa cuando algo falla en Galicia. La política en nuestros días ha quedado reducida a eso, a un muestrario de individuos al que responsabilizar cuando la sociedad civil es incapaz de mantenerse dentro de los cauces civilizados, como por ejemplo, no prenderle fuego al monte en mitad del verano más seco que se recuerda.

Dos semanas, decíamos. Es una campaña desigual, porque hay un candidato que buscará convencer y otros cuatro que querrán darse a conocer. Uno no se fía ni atiende al primero que se presenta en su puerta prometiendo un catálogo de remedios contra todo mal existente si ni siquiera sabe su nombre. Los vendedores de crecepelo tienen una justificada mala fama. Ni siquiera cuando la marca es familiar.

Quizás por eso algunos necesiten padrino en esta campaña, alguien no ya que pague el convite, sino que diga a voz en grito por toda Galicia que el candidato no es mal tipo, y que incluso hay días que merece la pena escucharlo. El PSOE puede ser de estos últimos, con un Sánchez que sabe que si Leiceaga habla de economía, no subirá el pan. Otra cosa es que intente entusiasmar con su oratoria hablando de cualquier otro tema. Pregunta malvada: ¿habrá foto en Vigo de Sánchez, Leiceaga y el Caballero que gana elecciones?

Sigamos relamiéndonos maliciosamente. ¿Veremos a Beiras en esta campaña? ¿Se abrirá una competición entre el veterano político y Luis, el de los billares, por ver quién pronuncia el insulto más zafio? ¿Acaso este partido no tiene otra fórmula para movilizar a su gente? Tanto tuiter y tanta gaita, y luego solo lo usan como quien tira un ladrillo a la cabeza de un niño.

Y ya por último, la enésima maldad. ¿Hablará más en esta campaña gallega Albert Rivera que Cristina Losada? Yo no apostaría.