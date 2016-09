El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aprovechó su visita a la localidad lucense de Vilalba donde se encuentra para ayudar en la campaña del PP en las autonómicas gallegas, para mostrarse «absolutamente de acuerdo» con el llamamiento que Felipe VI realizó ayer desde la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de propiciar el diálogo entre las fuerzas políticas del país.

«Yo dialogué, acordé y me faltaron seis votos», recordó Rajoy tras el último fallido de ser investido jefe del Ejecutivo. Afirmó que a la actual situación de bloqueo «hay que darle solución» y anunció que intentaría «minimizar los daños» causados por la incapacidad legislativa y evitar así los perjuicios de los que vienen alertando organismos internacionales y el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado lunes en ABC.

La complicidad del PSOE en la tarea es clave. El propio mandatario se lo trasladó al secretario general Pedro Sánchez: «Se lo he dicho a mil veces pero no me hizo caso». Preguntado sobre su posible paso atrás para valorar la investidura de otro candidato popular, Rajoy destacó que «es importante respetar la cultura de la personas» y recordó tanto él como su partido fueron los únicos que mejoraron su resultado el pasado 26-J.

Elecciones gallegas

A falta de cuatro días para la celebración de las elecciones autonómicas en Galicia, el líder del PP reiteró desde el lugar de nacimiento de Manuel Fraga la convicción de que Feijóo «va a ganar y va a poder gobernar» porque «hay una buena gestión, se ha mantenidos los sectores productivos, se crece a un ritmo del 3% y el candidato es el mejor». Por último, contrapuso «el proyecto de una Galicia abierta y diversa» que plantea su formación frente al «pentapartito letal» de socialistas, izquierda radical y nacionalismo.