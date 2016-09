Más encendido que nunca fue el mitin de En Marea en el paranifo de la Universidad de La Coruña. Pablo Iglesias llegó, vio y proclamó: «El día que dejemos de dar miedo a los poderosos, ese día no tendremos sentido como fuerza política».

La tan mentada «ventana de oportunidad» de Podemos se reduce. Iglesias reconoció que la «gente está harta» del bloqueo que pudieron vencer en enero con un pacto con el Partido Socialista: «A nosotros no nos han sentado bien las instituciones y nos hemos creído que la política se acababa ahí. Pues yo estoy muy orgulloso de un alcalde (por Xulio Ferreiro, el regidor rupturista de A Coruña) que lleva las camisas que no llevan los sinvergüenzas».

La introspección del dirigente de Podemos terminó ahí, ante un auditorio entregado por primera vez desde que En Marea inició la campaña. «No hay que dar miedo a los creadores de opinión», aseguró ante una la política del «tono». Iglesias es consciente de la reactividad que provoca su forma de liderazgo en sectores fundamentales para hacerse con el favor de las mayorías.

Fracaso de la «opción Sánchez»

Era de esperara alguna mención a la ausencia de gobierno durante el discurso, aunque el secretario general podemita no fue demasiado prolijo: «Al principio el problema era que no había gobierno, pero eso fue cambiando a que el problema era que el PP no podía gobernar».

«Nadie duda de qué lado estamos» continuó, hasta avisar con claridad a Pedro Sánchez de que Podemos y Ciudadanos son como el agua y el aceite: «¡Cómo se va a poder formar un gobierno con la marca filial del PP!».

Los asesores de Villares

El candidato de En Marea a la Xunta de Galicia, Luis Villares, hizo referencia durante el cierre del mitin en La Coruña a la información publicada por ABC, sobre la existencia de asesores externos en un equipo de campaña que la caravana oficial desconocía. «Tenemos asesores internos y externos porque nos hacen falta muchas manos para construir este país», destacó.

A su lado volverá a estar Pablo Iglesias para dar un mitin en Vigo, la ciudad más poblada de Galicia.