El seno de En Marea acogió este lunes con mucha sorpresa y un punto de indignación las informaciones publicadas por ABC sobre la decisión de Luís Villares de pedir ayuda a asesores ajenos al equipo de campaña oficial para preparar los actos del partido.

La existencia de esas personas en el entorno del candidato rupturista era un auténtico misterio para la mayoría de los miembros de la comitiva que le acompaña a diario. Los cuadros prefirieron, sin embargo, guardar un escrupuloso silencio público ante los planes del número uno, a un paso de la celebración de las elecciones autonómicas. Ahora intentan echar el resto. Para ello contarán este martes con la presencia de Pablo Iglesias en el paraninfo de la Universidad de La Coruña y en Vigo. Las podemitas Lucha Chao y Carmen Santos le acompañarán, con Beiras, Antón Sánchez y Xulio Ferreiro.

Precisamente es en Podemos Galicia donde se están produciendo otros movimientos internos que afectan de lleno a En Marea. ABC ha tenido acceso a una circular firmada por Carmen Santos para los inscritos que el partido tiene en la Comunidad. En ella se piden dos compromisos: uno político y otro económico.

Santos solicita a través del documento «ayuda para cofinanciar la campaña. No vamos a pedir ningún crédito, pero eso implica hacer un gran esfuerzo». Nada menos. La solicitud viene acompañado de una «garantía», una promesa de que si En Marea llega a la Xunta de Galicia, «gobernaremos para vosotros». Hasta el día 16, las cuentas bancarias de los rupturistas reflejaban unos ingresos de 58.500 euros. Las donaciones mínimas son de 300 euros —con posibilidad de fraccionarlas en tres pagos de 100— y las máximas de 6.000 euros. El otro punto pide directamente la difusión del programa electoral e, incluso, «asistencia a nuestros actos».

«Cansancio» avanzada la campaña

En él se reconoce el «cansancio» que se está sufriendo en las «propias carnes» de la militancia, muy avanzada ya la campaña electoral. «Faltan pasos», asegura el texto, para conseguir que el Partido Popular abandone San Caetano.

Aún así, la carta de consumo interno no envía solo un mensaje de aliento a las bases. Podemos Galicia destaca «los problemas que cada una de nosotras tiene que superar cada día» ante un clima de opinión pública que consideran no solo adverso, sino que ven más allá, y señalan supuestos intereses espúreos. «Frente a la actividad informativa de los poderes fácticos que solo tienen interés en desmovilizarnos» se pide al simpatizante que salga a la calle a pedir el voto. Podemos pide este complemento ciudadano de emergencia como receta improvisada a la convulsa estrategia de En Marea. «No olvidéis que no vamos a tener a nuestro favor la complicidad de los medios públicos y privados», recuerda Santos, para exigir movimiento en las redes sociales.

La circular hace una mención explícita a las elevadas tasas de desconocimiento que presenta el exmagistrado del TSXG: «No puede quedar ni un solo gallego que no conozca el proyecto de En Marea y a nuestro candidato a la presidencia, Luís Villares». La «ayuda», llegará, para la dirección de Podemos, con Iglesias o Bescansa. Un pensamiento que no comparte toda la Marea.