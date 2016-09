Tras el luto generalizado por el accidente de tren de O Porriño que costó la vida a cuatro personas, comenzó la campaña gallega. Y no de cualquier manera. El día del 55 cumpleaños de Alberto Núñez Feijóo, más de 12.000 simpatizantes quisieron felicitarlo en la Plaza de Toros de Pontevedra, en el mitin central de los populares gallegos en esta carrera hacia el 25-S, precisamente en un escenario talismán para este partido. Un baño de masas que insufla ánimos al PP de cara a su tercera mayoría absoluta, que muchas encuestas vaticinan pero que el centro-derecha gallego se resiste pública y privadamente a creer para no caer en la complacencia y el triunfalismo de su tropa.

Como telonero de lujo, un Mariano Rajoy —plenamente consciente de su rol— que llamó a votar a Feijóo para garantizarle a Galicia la estabilidad que hoy no tiene España «por la táctica obstruccionista de Pedro Sánchez». «No queremos para Galicia lo que estamos viendo en el Parlamento nacional», añadió, «la falta de estabilidad crea problemas al conjunto de los ciudadanos».

Sánchez, responsable

El presidente del Gobierno en funciones se reconoció incapaz de «explicar lo que va a pasar en el conjunto de España», pero no dudó en señalar al secretario general del PSOE como «el responsable» de un bloqueo institucional «que cada día tiene un coste mayor para los españoles, y no solo económico». «Los españoles no se merecen un día más en esta situación», sentenció.

Rajoy, que tendrá su propia ruta electoral por la Galicia interior a partir del próximo martes, se sabía invitado en la fiesta de Feijóo, una de las pocas citas en que coincidirá con el aspirante a la reelección. Su regalo fue el elogio constante. Lo definió como «un candidato sensato, que da estabilidad y que es honesto, y visto lo visto en los últimos tiempos en política, es algo muy importante», y frente a él, «una colección de partidos, plataformas y grupos de amigos» que si hubieran gobernado «por alguna razón inexplicable» Galicia estos años, «todavía estaríamos en lo peor de la crisis económica». «Son un solar vacío sin licencia para edificar, porque solo quieren destruir».

Repitiendo un guión muchas veces escuchado, Rajoy destacó que el PP «es el partido de Galicia» y gana «siempre» elecciones «no porque le toque la lotería, sino porque trabaja y soluciona los problemas de los gallegos». Ante la cita con las urnas, «tenemos razones, tenemos argumentos, se ha trabajado muy bien estos años, tenemos un proyecto moderado frente a la incertidumbre y el radicalismo» y, para gozo del auditorio, «tenemos el mejor candidato de todos los que se presentan». No dijo mucho más. Sabía que no era su fiesta, pero no quiso perdérsela. Como tampoco 12.000 almas entregadas y otro millar largo que quedó fuera. Esperaron, pese a todo, su momento para aclamar a Rajoy con gritos de «presidente, presidente». La tropa es fiel incluso cuando se queda sin sitio en una fiesta para la que tenían cotizadas invitaciones.

Para Rajoy comienza a partir del martes la «otra campaña», la que más dice disfrutar al visitar pueblos y pequeña villas alejadas de las grandes rutas en estos periodos electorales. El 25-S se verá su efectividad.