Fernández Leiceaga compartió protagonismo ayer con dos nombres propios: Ángel Gabilondo y Gonzalo Caballero. Con diferentes intensidades, el exministro y el militante «díscolo», reconvertido en oficialista, reforzaron la propuesta de «cambio sensato e imprescindible» en la que pone tanto afán e intención el líder socialista. Sin embargo, esta bandera de la «moderación» es compatible con un discurso que no recoge ni el menor reproche a la Marea. Incluso, el exministro Gabilondo reprochó a Podemos en Santiago que se atribuyesen la exclusiva de hablar en nombre de la gente, pero en el discurso de «Xocas» ni rastro.

La estrategia de campaña del socialista se dirige a buscar la hegemonía en la izquierda, una vez que ha digerido la imposibilidad de convertirse en la alternativa al Gobierno del PP. En todo caso, cumple con el guión y ayer repitió que «las elecciones son el próximo domingo y no está nada decidido». Según «Xocas», «hay opción de votar al PSOE y todo depende de un hilo». También defendió su legitimidad «porque me votaron 7.000 militantes en las primarias», pero se olvido del 40 por ciento que no lo votaron. Sin embargo, su confrontación buscada es con el presidente. A modo de consigna repite, siempre que tiene ocasión, que «Feijóo es más de Fraga que el PP».

Como invitado especial al mitin de Arteixo llegó Gonzalo Caballero. El vigués reclamó «el cambio de la mano de los socialistas». Apostó también por poner punto final al Gobierno de Feijóo, de quien dijo que no tenía proyecto y criticó su decisión de no permanecer en la oposición en el caso de que no consiga formar gobierno.

Educación en Santiago

La presencia de Caballero fue saludada por la agrupación local de Arteixo, liderada por un miembro de la corriente En Positivo, Martín Seco, y dio protagonismo al candidato número 5 de la lista de Pontevedra, que en el mitin central de su ciudad permaneció en silencio debido a su enfrentamiento con el alcalde de la ciudad.

Previamente, en Santiago, en un centro sociocultural, el candidato se hizo acompañar del exministro de Educación Ángel Gabilondo. A través de una comparecencia conjunta y rodeado por profesores, el portavoz del PSOE madrileño reivindicó el papel de la educación en la sociedad e hizo hincapié también en la idea del pacto educativo que ampara que incluya a todos los sectores: «Ningún acuerdo educativo servirá para nada sin eso», remarcó, tras abogar por trabajar en esa línea para poder «derogar» la Lomce. Además, el catedrático señaló como «asuntos prioritarios» la atención a la educación infantil y a la formación profesional, así como la inversión en I+D+I. Durante su alocución reivindicó el papel de las universidades y defendió el sistema español «dotado con menos presupuesto que el resto de centros europeos».

La caravana socialista se detiene hoy en las ciudades de La Coruña, Pontevedra y O Barco de Valdeorras.