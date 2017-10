Claves de las elecciones legislativas de Argentina Las encuestas anticipan una victoria nacional para Cambiemos, la coalición de Gobierno de Mauricio Macri

Argentina renueva este domingo la mitad de los escaños del Congreso y un tercio del Senado, en las que Cambiemos, la coalición de Gobierno de Mauricio Macri, sobresale en los principales distritos. El triunfo parece garantizado a nivel nacional y en Buenos Aires y Córdoba, los de mayor alcance.

¿Qué papel desempeña Cristina Fernández?

Se presenta por fuera del peronismo histórico del Partido Justicialista (PJ). Encabeza su candidatura, Unidad Ciudadana, en la provincia de Buenos Aires donde hay en liza tres escaños al Senado. El ganador se lleva dos y el segundo, presumiblemente ella, logra uno. En principio, tendría inmunidad frente a la lista de espera de acusaciones y procesamientos judiciales.

¿Puede el Gobierno lograr la mayoría absoluta?

No, el mecanismo de renovación de escaños no se da en todas las provincias. Es parcial y aunque lograra conquistar los que hay en liza no le bastarían para tener la mitad más uno de los escaños en el Senado o en Diputados.

¿Qué significa para Mauricio Macri una victoria?

Consolidación de un frente nacional y fortaleza para gobernar sin sobresaltos y acometer reformas pendientes de envergadura. También, aviso para navegantes como oposición y Poder Judicial, permeables al respaldo popular.

¿Cuál es el pronóstico de las encuestas?

Anticipan una victoria nacional para Cambiemos, la coalición de Gobierno de Mauricio Macri. En la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 38 por ciento del censo, también está previsto un triunfo del ex ministro de Educación, Esteban Bullrich.

¿Cómo participa el peronismo?

Concurre en tres candidaturas separadas y enfrentadas entre sí. La de Cristina Fernández (Unidad Ciudadana), seguida de Sergio Massa (1Pais) y la del ex ministro Florencio Randazzo (Partido Justicialista).