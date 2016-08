Trump acepta una invitación del presidente de México y asegura estar «deseando» reunirse con él

Trump ha aceptado la invitación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, para hablar sobre las relaciones bilaterales entre ambos países. El magnate neoyorkino ha declarado estar «deseando» reunirse con el político mexicano el miércoles.

«He aceptado la invitación del presidente Enrique Peña Nieto, de México, y estoy deseando reunirme con él mañana», ha señalado Trump a través de la red social Twitter.

I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look very much forward to meeting him tomorrow.