Donald Trump: «México aún no lo sabe, pero pagará el muro» de la frontera

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado que «México pagará por el muro» que pretende construir en la frontera con Estados Unidos si es elegido presidente tan solo unas horas después de reunirse con el mandatario del país vecino, Enrique Peña Nieto, ante el cual no quiso posicionarse sobre el mismo asunto.

«México pagará el muro. Al cien por cien. Ellos aún no lo saben, pero lo van a pagar», ha señalado Trump, en un discurso sobre migración pronunciado en Phoenix, en el estado de Arizona, a su llegada a Estados Unidos tras visitar México. El aspirante republicano también ha prometido que «todos los indocumentados estarán expuestos a deportación», reforzando su política de «mano dura» en torno a la inmigración ilegal. «Nadie podrá regularizar su situación si ha entrado ilegalmente en el país», ha querido añadir el candidato.

Con el discurso de este miércoles, Donald Trump retorna al característico tono agresivo contra la inmigración que había abandonado en los últimos días. Algo que ha quedado patente cuando el aspirante ha asegurado que, en caso de llegar a ser presidente el próximo 20 de enero, deportará de inmediato a dos millones de indocumentados. Para llevar a cabo esa medida, triplicará el número de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Además, también se ha comprometido a contratar 5.000 nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza en su plan para blindar los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México.

El magnate multimillonario, que poco antes había escrito en su cuenta oficial de Twitter que había tenido un «buen viaje» a México, donde se encontró con un «maravilloso liderazgo y gente de alta calidad», se ha comprometido a crear una fuerza de trabajo para la regulación de entrada al país.

Great trip to Mexico today - wonderful leadership and high quality people! Look forward to our next meeting.