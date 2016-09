Donald Trump Jr. compara a los inmigrantes sirios con caramelos envenenados

Los Trump han vuelto a desatar la polémica. En esta ocasión el primogénito del magnate, Donald Trump Jr, ha comparado el problema de los refugiados con unos caramelos envenanados. Bajo el lema republicano de campaña «Haz América grande otra vez» publicó una foto en su cuenta de Twitter con el mensaje. En esa misma red social ha sido criticado por el racismo de sus palabras, algo que ha impregnado toda la campaña de Trump.

El lunes, el hijo del magnate multimillonario publicó en su cuenta de la mencionada red social una imagen en la que se veía un cuenco de Skittles --un tipo de caramelos de diferentes colores--, bajo el texto: «Si tuviera un cuenco de Skittles y te dijera que sólo tres de ellos te matarían, ¿cogerías un puñado? Ese es nuestro problema con los refugiados sirios». La línea dura marcada por los Trump ha conseguido arrebatar a Clinton el mensaje antiyihadista.

This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016pic.twitter.com/9fHwog7ssN