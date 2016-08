El discurso de Trump sobre inmigración irregular será el miércoles

El discurso sobre inmigración irregular del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, será este miércoles. La cita, en Arizona, llega después de que el aspirante haya pospuesto en repetidas ocasiones el acontecimiento. No hay que olvidar que su postura sobre los temas migratorios ha generado constantemente polémica.

«Daré un gran discurso sobre inmigración ilegal el miércoles en el gran estado de Arizona. Grandes multitudes, buscando un recinto grande», escribió este domingo Trump en su cuenta de la red social Twitter.

I will be making a major speech on ILLEGAL IMMIGRATION on Wednesday in the GREAT State of Arizona. Big crowds, looking for a larger venue.