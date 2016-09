Clinton no hizo pública su neumonía al no considerarla «algo tan importante»

Hillary Clinton no consideró que «fuera algo tan importante» su reciente diagnóstico con neumonía, por ello no lo decidió hacerlo público. La enfermedad había provocado su desmayó el pasado domingodurante la celebración de los homenajes por el aniversario del 11-S. La aspirante ha reconocido además que «ignoró» el consejo que le brindaron sus médicos sobre la necesidad de guardar reposo para su recuperación.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNN, Clinton ha asegurado que se encuentra «mucho mejor» tras haber reposado, un día después de abandonar un acto de conmemoración del aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por motivos de salud. «Debía haber descansado cinco días, eso es lo que (los médicos) me dijeron el viernes, y no seguí ese sabio consejo», ha reconocido, agregando que quiere «acabar con esto y estar en marcha lo antes posible».

Clinton ha afirmado que ya ha sufrido situaciones similares en el pasado, explicando que los ataques de tos «esta vez, no se disipaban», por lo que fue al médico, que le diagnosticó una neumonía. «Como mucha gente, pensé que podría seguir adelante y superarlo, lo que obviamente no fue demasiado bien», ha concedido la ex secretaria de Estado.

«Me ha ocurrido varias veces en mi vida, y generalmente puedo evitarlo», ha dicho, en referencia a los mareos. «Lo que pasó es que estaba comprometida con estar en los actos de conmemoración, ya que era senadora durante el 11-S y es algo muy personal», ha añadido. Así, ha relatado que puso sentir «lo caliente y húmedo que estaba el ambiente». «Me sentí acalorada y decidí que tenía que irme. En cuando entré en la camioneta con aire acondicionado y bebí algo de agua, me sentí mejor rápidamente», ha zanjado.

Por último, Clinton ha asegurado que ahora está siguiendo el consejo médico que ignoró el viernes y se ha tomado algo de tiempo de descanso para superar «completamente» la neumonía.

Mensaje tranquilizador de Bill Clinton

Las palabras de la candidata demócrata han llegado poco después de que su esposo y expresidente del país, Bill Clinton, reconociera que Hillary ha sufrido en el pasado episodios de deshidratación. «En alguna ocasión, durante los últimos años, le ha pasado lo mismo cuando sufría una grave deshidratación. Ha trabajado muchísimo como secretaria de Estado, senadora, y en los años anteriores», ha recordado.

Asimismo, ha subrayado que Clinton se encontraba «bien» antes de irse a dormir en la noche del domingo. «Durmió bien. Sólo fue una deshidratación», ha recalcado, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CBS. Los Clinton han salido así al paso de las críticas recibidas en las últimas horas por su equipo de campaña por su gestión de su enfermedad y la información relativa a la misma.