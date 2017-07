Quiero comprar un local con dos alturas y convertir la parte de arriba en vivienda. Â¿Es legalmente posible?

Quiero comprar un local comercial que tiene dos alturas y convertir la parte de arriba en una vivienda. ¿Es legalmente posible?(Consulta de Félix Díaz)

Responde Mario Ledesma, director Área Inmobiliaria de Criterio Abogados

Un local comercial puede convertirse en vivienda, siempre y cuando no lo prohíban los estatutos de la comunidad y título constitutivo de esta. Igualmente, no debe de estar afectado a ningún elemento común. Por último, no debe comprometer ninguna norma urbanística, aplicable en el municipio en que se encuentre el inmueble, para ser tratada como vivienda, debiendo de encontrarse acondicionada conforme a normativa, toda vez que se ha de obtener la correspondiente licencia de primera ocupación para poder utilizar la vivienda como tal.

Por lo tanto, le aconsejamos que, con anterioridad a la compra del local, realice un estudio pormenorizado acerca de la viabilidad de la obtención de la licencia de primera ocupación, así como de la normativa aplicable al régimen interno de la comunidad.

Quiero vender mi apartamento en Benidorm, pero no tengo especial prisa. Atendiendo a sus informes, ¿es buen momento para vender o la tendencia es que los precios en esta zona costera suban mucho en los próximos meses? (Consulta de Marta Herencias)

Responde Manuel Gandarias, director del Gabinete de Estudios de Pisos.com

Según nuestro último informe de pisos.com de mayo de 2017, el precio medio en Benidorm es de 2.129 euros por metro cuadrado. El porcentaje de variación mensual ha permanecido invariable, mientras que el trimestral ha bajado un -0,20%, el semestral ha subido un 0,31% y el anual, en comparación con mayo de 2016, ha bajado un -0,68%. El precio medio en España se sitúa en 1.542 euros por metro cuadrado, estando Benidorm un 38% por encima en lo que a precio medio por metro cuadrado se refiere.

La tendencia de precios es posible que siga al alza de forma moderada y la decisión de vender se ajusta mucho a las necesidades y circunstancias del vendedor. Ante una oferta razonable, siempre hay que valorar la posibilidad de vender. Lo mejor es contar con un buen profesional que nos pueda asesorar en la operación de compraventa.