Â¿Puedo perder el dinero de unas arras penitenciales si finalmente no compro el piso?

Estoy a punto de comprarme un piso que me encanta, pero la inmobiliaria me exige afrontar una buena cantidad en arras penitenciales ¿Puedo perder ese dinero si al final no acabo de dar el paso? (Consulta de Isabel Pérez)

Responde Manuel Gandarias, director del Gabinete de Estudios de Pisos.com

En el contrato de arras se señaliza la propiedad con una cantidad de dinero. Por norma general, esto supone que si al final el comprador se echa para atrás y decide no comprar, perdería la cantidad entregada. En el caso de que fuera el vendedor quien se negara a formalizar la venta, tendría que devolver el doble de la cantidad establecida en el contrato de arras.