¿Se puede vender un piso aunque no se esté al día con las cuotas de la comunidad? (Consulta de María Sanz)

Responde Manuel Gandarias, director del Gabinete de Estudios de Pisos.com

No podremos vender el piso si no estamos al corriente de los pagos de la comunidad de propietarios. Para la compraventa, el notario solicita un certificado firmado por el administrador de la comunidad que afirme que el propietario está al corriente de todos los pagos pendientes. Sin este certificado, no se podrá firmar la compraventa. Otra cosa es que el vendedor y el comprador negocien previamente una rebaja en el precio de venta si existen deudas pendientes, para que sean asumidas por el comprador, pero antes de firmar los pagos deben ser liquidados y así llevar el certificado pertinente ante el notario.