Â¿Se puede cerrar un patio que estÃ¡ escriturado como terraza?

Estoy a punto de vender mi piso, que es un bajo, pero el comprador solo está interesado si puede cerrar el patio, de unos 40 metros, y que está escriturado con la vivienda como terraza. Su deseo es utilizarlo sobre todo como tendedero ¿Puede hacerlo? (Pregunta de Marcos Piedra)

Responde Mario Ledesma, director del Área Inmobiliaria de Criterio Abogados

Estimado lector, En relación a la consulta que nos hace llegar, comentarle que sí se puede llevar a cabo el cerramiento del patio o terraza. Como regla general, sería necesario poner en conocimiento de la comunidad la intención de proceder con el indicado cerramiento, debiendo ser aprobado en junta de propietarios.El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, permite al propietario de cada piso realizar una serie de obras, siempre que con las mismas no se vea afectada la configuración del edificio. Ahora bien, se considera que las obras de cerramiento de una terraza privativa, pueden incidir en la configuración del edificio, existiendo varias causas que derivarían en dicha alteración. Por dicho motivo, se necesita del acuerdo de la junta de propietarios. Dicho acuerdo, podría no ser necesario, atendiendo a la realidad existente en la propia comunidad, lo cual, debería ser objeto de un estudio más detallado. Por ejemplo, si la comunidad de propietarios ha sido, o no, permisiva con el cerramiento de las terrazas de otros propietarios, sería un extremo de especial interés.