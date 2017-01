Â¿TraerÃ¡n las Ãºltimas sentencias hipotecas mÃ¡s caras?

No ha tenido un buen comienzo la banca este año. En apenas tres semanas, las entidades financieras se han enfrentado a dos duros varapalos. Por un lado, el Tribunal de Justicia Europeo obliga a los bancos a devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo y no solo desde 2013, lo que supondría un desembolso de 4.000 millones de euros.

A esta noticia, se le suma la sentencia del Tribunal Supremo de 2015 declarando abusivos determinados gastos en la constitución de las hipotecas y obligando a las entidades afectadas a devolvérselos a sus clientes, lo que podría generar un coste de entre 1.000 y 3.000 euros por reclamante.

Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto, advierte de las consecuencias que tendrán estas dos noticias para un mercado hipotecario que está en plena recuperación. Aunque especifica que el tamaño del impacto dependerá de varios factores entre los que destacan «las entidades afectadas, ya que no a todas les afecta la sentencia y a las que sí les implica no habían realizado provisiones de la misma manera, lo que se podría traducir en un incremento del precio de sus hipotecas.

Otro factor clave será la velocidad en la que se devuelva el dinero, al no actuar de oficio y solo lo harán si es el consumidor el que lo reclame. Por último, en el caso de los gastos de formalización de la hipoteca, tras la sentencia del Tribunal Supremo, hay debate acerca de cómo los tribunales han tomado decisiones dispares: la devolución (o no) del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). En algunos casos sí se ha hecho (basándose en la sentencia del TS) y en otros no, apoyándose en una anterior jurisprudencia del TS y en varios autos del Pleno del Tribunal Constitucional.

Lee la noticia completa en Finanzas.com