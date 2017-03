¿Cómo funciona una subasta judicial?

Cualquier ciudadano, previo registro en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE) con el DNI electrónico y aportando sus datos bancarios para los depósitos, podrá pujar. Finalmente, si se adjudica un bien inmueble tendrá 40 días hábiles para pagar, por 10 días si es un bien mueble (neveras, lavadores, PC...).

¿Qué ocurre si queda desierta?

Si nadie puja, según el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el acreedor durante los 20 días siguientes al cierre de la subasta podrá pedir la adjudicación del bien por el 50% del valor al que haya salido a puja o por la cantidad que se le adeude. Esto variará si se trata de la vivienda habitual o no del deudor (70%). Si el acreedor no ejerce este derecho dentro del plazo citado, se podrá decretar el fin («alzamiento») del embargo.

¿Me retienen algo por participar en ella?

Sí, a los postores o interesados que quieran tomar parte en una subasta, a través del portal del Boletín Oficial del Estado, la Agencia Tributaria les retiene el 5% del precio del bien subastado a modo de depósito.

¿Con qué cargas nos podemos encontrar?

Según expertos como «Tristán», subastero desde 1991, podemos tener un inquilino, usufructos o deudas pendientes con la comunidad de vecinos, entre otras.

¿Cuánto dura una subasta?

Veinte días naturales, aunque no todas concluyen a la misma hora. En todo caso, no se cerrará la subasta hasta que una puja no sea mejorada durante al menos una hora.

¿Existen plataformas similares al del BOE?

Hay alternativas al Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado. Por ejemplo, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid tiene un servicio de subastas o «de venta directa».

¿Es aconsejable acudir aun profesional?

Sí, es recomendable si se quieren evitar sorpresas desagradables. Para Rocío Sampere, vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid, «la subasta requiere preparación, unos sistemas informáticos y conocer la normativa aplicable».