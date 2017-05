En España solo se inician 1,5 viviendas por mil habitantes

Por su vital importancia en la sociedad para vertebrar la cohesión de los ciudadanos en todos los territorios y contribuir a la creación de riqueza y empleo, la construcción se enfrenta al reto de aplicar innovación en sus obras, tanto civiles como residenciales, para consolidar su actual crecimiento y apuntalar su recuperación. Las tecnologías aplicadas en las nuevas obras, la rehabilitación con las técnicas más novedosas para ganar eficiencia energética y la modernización del parque de viviendas son las principales armas de las que dispone el sector para fortalecerse.

Los años de crisis también han provocado caídas importantes de la producción que han sido desiguales en las 17 comunidades autónomas. Unos descensos que se ven reflejados en el informe publicado por los organizadores del salón Barcelona Building Construmat con motivo de la celebración de la feria del 23 al 26 de mayo y que ha contado con la participación de Fira de Barcelona y del Institut de Tecnologia de la Construcción de Cataluña (Itec). El estudio «Crecer para recuperar la normalidad. Innovar para conservarla », ha sido elaborado por Josep Ramon Fontana y Ferran Bermejo.

El informe muestra que el sector de la construcción de vivienda nueva lleva dos años de crecimiento, aunque las estadísticas de visado indican que en España solo se están iniciando 1,5 viviendas de nueva planta por 1.000 habitantes, menos de la mitad de la media europea. Las regiones más activas son Madrid (2,6 viviendas por 1000 habitantes), Navarra (2,2) País Vasco (1,9) y La Rioja (1,8). Estas cuatro comunidades concentran el 35% de los nuevos proyectos.

El estudio también detalla que la caída de la producción acumulada en tre los años 2008 y 2015 ha sido desigual en las diferentes comunidades autónomas. La producción contabilizada abarca la edificación de nueva planta, la rehabilitación y la ingeniería civil y elabora un ranking en el que se valora la caída de la producción. Entre las comunidades autónomas donde la producción ha caído por debajo del 70% están Baleares, Madrid y País Vasco, identificadas con la letra A.

Las comunidades con una caída de la producción entre el 70 y el 80% (B) son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Galicia. Finalmente, figuran con una caída de la producción superior al 80% (C) Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Estos tres niveles también reflejan en el estudio un rating del sector por comunidades en el que Baleares, País Vasco, Madrid y Extremadura han estado menos expuestas a la crisis en media nacional, mientras Castilla y León, Galicia, Aragón, Canarias, Asturias y Cataluña se encuentran alrededor de la media estatal y La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha han tenido una exposición superior a la media.

El informe concluye además que tras haber conseguido salir de la espiral más crítica del ciclo económico, es el momento de que el sector se enfrente a la revolución pendiente de la innovación tecnológica. Josep Ramon Fontana, director del estudio subraya que «el sector de la construcción en España no se recupera más rápido porque no todos sus componentes están en condiciones de propulsar la producción: la vivienda está en marcha, el no residencial y la rehabilitación aún no se han acabado de despertar, y la ingeniería civil ha vuelto a retroceder».

La presidenta del Grupo Sorigué y de BBConstrumat, Ana Vallés, subraya que «la innovación es clave en el futuro de todo el proceso constructivo y el salón es la plataforma ideal para que la industria descubra cómo ampliar sus horizontes». Una innovación que se agrupará en el Future Arena, donde participarán universidades canadienses y la de Stanford de California