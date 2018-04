RENTA-2017-2018 Mi hijo ya no vive en casa, ¿puedo deducirme por él en mi declaración? Conozca en qué casos pueden los contribuyentes aplicar las deducciones por descendiente

IVÁN SÁEZ FUERTES

SIMONA ALEN

Madrid Actualizado: 13/04/2018 06:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un hijo que conviva con el contribuyente puede dar derecho a aplicar el mínimo por descendientes en la declaración del IRPF.

Para que el descendiente, o asimilado, dé el derecho a deducción, tiene que tener menos de 25 años a 31 de Diciembre (o ser discapacitado a cargo), que conviva con el/los padre/s, que el descendiente no haya percibido durante el año rentas superiores a 8.000 EUR anuales, no incluidas las exentas, y que el descendiente no presente declaración del IRPF con rentas superiores a 1.800 EUR anuales.

Se asimila a convivencia la dependencia económica. Así, si su hijo vive fuera del hogar familiar porque se encuentre estudiando fuera por ejemplo, usted podrá aplicar el mínimo por descendientes si depende de usted económicamente, siempre que cumpla el resto de requisitos.

El importe que da derecho es el siguiente: 2.400 EUR anuales por el primero; por el segundo 2.700 EUR anuales, por el tercero 4.000 EUR anuales, y 4.500 EUR anuales por el cuarto y siguientes. Además, estos importes se incrementarán en 2.800 EUR por cada descendiente menor de tres años a 31 Dic. En caso de declaración individual de los dos cónyuges, este importe se divide entre dos en cada declaración.

La suma del mínimo personal (5.550 EUR) y familiar, se multiplica por la parte baja de la tarifa impositiva (normalmente un 19%) para hallar el importe que minorará la cuota del Impuesto.

Así, en el caso de un matrimonio que tenga un hijo el 1 y presente declaración del IRPF bajo la modalidad conjunta, el mínimo personal y familiar al que tendrían derecho en su declaración del IRPF es:

- Mínimo Personal: 5.550 EUR.

- Mínimo Descendientes: 2.400 EUR + 2.800 EUR

- Total: 10.750 EUR.

- Deducción en cuota IRPF: 10.750 x 19% = 2.042,50 EUR.

Iván Sáez Fuertes y Simona Alen, Director y consultor del departamento People Advisory Services de EY