Renta 2016: los autÃ³nomos se pueden ahorrar hasta 4.000 euros al aÃ±o en impuestos

Hay una obligación de la que se salvan muy pocos españoles, presentar la declaración de la renta. Ya seas trabajador por cuenta ajena, pensionista o autónomo, una vez al año te toca "pasarte" por Hacienda y cumplir con este trámite.

En 2016 el sistema de declaración de la Renta para autónomos viene con una gran novedad. Por primera vez los trabajadores por cuenta propia podrán presentarla utilizando el programa Renta Web de la Agencia Tributaria. La ventaja de Renta Web frente al viejo programa PADRE es que no hay que descargar nada en el ordenador. Es suficiente con entrar en la web de Hacienda y aparecerá un borrador de la declaración. No obstante, para los autónomos no es tan sencillo como para los trabajadores en nómina. Los primeros tienen que completar el borrador con la información que tiene Hacienda con los rendimientos procedentes de sus actividades económicas. Los segundos simplemente tienen que aceptar el borrador.

Continúa leyendo esta noticia en Finanzas.com