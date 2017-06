¿He de realizar la declaración de la Renta si cobro una pensión de viudedad?

Si percibe exclusivamente durante el ejercicio una prestación por viudedad sujeta a retención IRPF por un importe inferior a 22.000 euros no tendrá obligación de presentar la declaración de la Renta. No obstante, si adicionalmente percibe rendimientos del capital mobiliario (intereses, dividendos, etc.) y/o ganancias patrimoniales sujetos a retención por un importe conjunto superior a los 1.600 euros tendrá obligación de presentar declaración aunque se cumpla la regla anterior.

Además, si percibe rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del Tesoro y/o subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, que si en conjunto suman un importe superior a los 1.000 euros generará la obligación de presentar la declaración de la Renta.

*Iván Sáez Fuertes es senior manager del departamento People Advisory Services de EY