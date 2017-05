Se debe tributar por todos los inmuebles de naturaleza urbana de los que sea pleno propietario o usufructuario el contribuyente y no constituyan su vivienda habitual. Si se encuentran alquilados, se debe tributar por el rendimiento neto reducido del alquiler, una vez minorados los gastos deducibles y en su caso reducido el rendimiento neto en un 60%.

Si no se encuentran alquilados parte del año o el año completo, se debe imputar en la declaración como renta presunta el 1,1% o 2% del valor catastral, en función de si éste ha sido revisado en los últimos 10 años o no. En caso de que no estuvieran sin alquilar todo el año, esta renta presunta se debe prorratear por la parte correspondiente del año.

*Iván Sáez Fuertes es senior manager del departamento People Advisory Services de EY