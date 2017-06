Los premios se consideran ganancias patrimoniales no derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales y se integran en la base general del IRPF junto con salario, rendimientos de actividades económicas y profesionales, rendimientos de alquiler de inmuebles y otras imputaciones de renta, y sometidas a la escala progresiva que puede alcanzar el marginal máximo del 45% en términos generales, tipo máximo que podrá variar en función de la Comunidad Autónoma de residencia.

La parte del modelo de declaración del IRPF donde se debe reportar este premio dependerá de si el mismo procede de participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios, que se reportará en las casillas 253 a 259, o de si procede de concursos o combinaciones aleatorias con fines publicitarios, que se reportará en las casillas 260 a 264.

Por otra parte, si el premio fue en especie, es decir, un bien o servicio (una tableta o un viaje por ejemplo) y no en metálico, a la valoración de ese bien o servicio se le debe sumar en estas casillas el ingreso a cuenta que no se le haya repercutido al agraciado del premio, es decir, se debe sumar la retención que haya ingresado a Hacienda el otorgante del premio y que no haya soportado el premiado.

*Iván Sáez Fuertes es senior manager del departamento People Advisory Services de EY