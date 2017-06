Me casé el año pasado, ¿tengo alguna ventaja fiscal?

No hay una deducción por contraer matrimonio. No obstante, en algunos recién casados realizan donativos como agradecimiento a fundaciones o a la Iglesia tras la celebración. Este donativo podría ser deducible en el IRPF. Son deducibles de la cuota del IRPF los donativos a, entre otros, las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública, incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan la forma jurídica de Fundación o Asociación, y a la Iglesia.

Por otra parte, para la preparación de la declaración del IRPF se debe incluir el estado civil y situación familiar a 31 de diciembre. Así, si usted se casó el año pasado, tendrá derecho a declarar conjuntamente con su cónyuge aunque no hayan estado casados todo el año.

En términos generales la declaración conjunta será beneficiosa cuando uno de los cónyuges no obtenga rendimientos sujetos al IRPF, o los obtenga pero sean inferiores a 3.400 euros anuales, que constituye la reducción de la base imponible del IRPF por declaración conjunta.

La declaración conjunta, además, permitirá aplicar los mínimos por dependientes por completo, sin dividirlos entre dos, variable que se deberá también contemplar a la hora de realizar la comparativa de si resulta más beneficiosa la declaración conjunta o las individuales.

Se debe tener también en cuenta que en declaración individual cada contribuyente podrá aplicar un mínimo personal general de 5.550 euros, que no se duplicará en caso de declaración conjunta. En caso de ser beneficiarios de la deducción por adquisición de vivienda habitual, la base de deducción no se duplicará tampoco en declaración conjunta.

Estas y otras variables determinarán la conveniencia o no de presentar declaración conjunta del IRPF. A efectos prácticos, el programa renta web de la Agencia Tributaria realizará ambas simulaciones y le informará de la modalidad de declaración más beneficiosa en su caso particular.

*Iván Sáez Fuertes es senior manager del departamento People Advisory Services de EY