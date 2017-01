Vodafone negocia la fusiÃ³n de su filial en la India con la operadora local Idea Cellular

El grupo Vodafone ha anunciado este lunes que está negociando la posible fusión de su filial india con el tercer mayor operador de telefonía móvil del país, Idea Cellular Ltd. El grupo británico indicó que está llevando a cabo conversaciones con el grupo Aditya Birla sobre una fusión, pero advirtió de que no está garantizada la consecución del acuerdo.

Añadió además que la operación, de realizarse, no incluiría la participación del 42% de Vodafone en Indus Towers. Vodafone, que respondía así a recientes informaciones en la prensa, no dio más detalles al respecto.

Por su parte, fuentes de Idea en la India dijeron que no hacen "comentarios" al respecto. El diario "The Times of India" había informado previamente de que las negociaciones para explorar una eventual fusión llevan en marcha un tiempo.

La acción del grupo británico abrió el lunes con un avance del 3,5% a 200 peniques y la de Idea Cellular ampliaba las subidas tras la confirmación y llegaba a ganar un 27,6% recientemente.