«La unidad de mercado se retroalimenta con la tributaria»

El Congreso de los Diputados se presenta esta legislatura reforzado ante la minoría del Gobierno. En sus pasillos se negociará los Presupuestos para 2017 y la reforma de la financiación autonómica, algo inédito ya que solía acordarse entre comunidades y Ejecutivo. Julián López (Almansa, 1971) es portavoz socialista de Hacienda en el Congreso y en 2016 fue el diputado más activo en la presentación de iniciativas sobre fiscalidad. Doctorado y profesor de Economía en la Universidad de Alicante, desgrana cuáles serán los ejes de una reforma que enfrentará a Gobierno, comunidades y partidos.

-La reforma de la financiación autonómica se negociará en el Congreso, algo inédito. ¿Será más difícil el acuerdo?

-El Gobierno debe hacer de la necesidad virtud y demostrar su talante. Hay fuerzas políticas como Ciudadanos o Podemos que no presiden ninguna comunidad autónoma pero sí tienen una representación importante en el Congreso, ya que PP y PSOE gobiernan en casi todas las comunidades. El sistema de 2009 es un parche del de 2002 y este deberá ser nuevo. El Gobierno debe demostrar que está dispuesto a aportar más ingresos para la financiación autonómica y abrir un debate en profundidad. Yo veo muy difícil un debate de financiación autonómica sin que haya más ingresos. ¿Cómo? Modificando y ampliando la tarta. O con nuevas fuentes de ingresos o con nuevas figuras, reformando Sociedades, el IVA... También se puede conseguir aceptando someter a debate la distribución del conjunto de la tarta. El Estado apenas ha recortado algunos programas de gasto estos años y sí lo han hecho las comunidades que han tenido que meter mano en Educación y Sanidad.

-Hay una tercera variable: condonar deuda del FLA. ¿Cómo ve esto?

-El problema del FLA es que, si bien está financiando a corto plazo los problemas de las autonomías más endeudadas a un tipo bajo, también crea la trampa de limitar su autonomía financiera. Debemos aspirar a un sistema en el que las comunidades tengan suficientes recursos para pagar los servicios públicos. Después, la que quiera endeudarse, que salga al mercado y no tenga que estar conectada con esta respiración asistida que es el FLA que además es una forma de condicionar a las autonomías más endeudadas, que a veces son las que están peor financiadas. Hay comunidades que han decidido no endeudarse pero también otras que han recortado gasto y aún así se han endeudado porque no les llegaba con sus ingresos. Habrá que poner todo encima de la mesa.

-¿Cuál es la posición del PSOE en cuanto al enfrentamiento entre comunidades por los impuestos?

-Una vez se redefina la cesta de impuestos, habrá que ver el suelo mínimo de cada tributo. Aquí entran en conflicto dos puntos: por un lado, está claro que las comunidades tienen que tener autonomía y responsabilidad financiera. Pero al mismo tiempo existe la posibilidad de que, si una comunidad como Madrid decide bajar mucho Patrimonio y Sucesiones, genere incentivos para que los contribuyentes trasladen su domicilio fiscal. Esto está resquebrajando el sistema español. Porque, si en todas las comunidades tuvieran impuestos cero, Madrid seguiría atrayendo contribuyentes por ser la capital y sede de grandes empresas, así que es excesivo. Planteemos pues un mínimo, que sea homogéneo y que a partir de ahí, la que quiera subir, dentro de esa horquilla, lo haga. La unidad de mercado parece más importante que la unidad tributaria para algunos partidos, cuando ambas se retroalimentan.

-¿Eliminarían el Impuesto de Patrimonio?

-En el PSOE se suspendió su aplicación y luego hubo que recuperarlo porque era imposible sustituirlo por un impuesto más moderno. Dos personas con la misma riqueza tienen impuestos distintos según dónde lo inviertan. Esto debería ser más equitativo. En la conferencia de 2013 del PSOE ya planteamos integrar Patrimonio con IRPF, como en Dinamarca.