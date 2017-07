Unai Sordo afirma que CC.OO. lucharÃ¡ para cambiar el modelo laboral Â«por justicia y eficacia econÃ³micaÂ»

El nuevo secretario general de CC.OO., el vasco Unai Sordo, ha dicho hoy en la clausura del 11º congreso confederal que «este país necesita cambiar el modelo laboral, por justicia y por eficacia económica». Ha explicado que «hay que conseguir un nuevo marco de relaciones laborales donde las empresas no utilicen la temporalidad para regular su actividad. La temporalidad es ineficiente para la empresa y para la economía».

El acto ha tenido lugar en el hotel Auditorium y ante más de 700 delegados del sindicato e invitados, entre los que se encontraban esta mañana la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; diputados de varios partidos políticos y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

También ha dicho que «no renunciamos a la derogación o a la modificación sustancial de las reformas laborales de 2010 y 2012». Afirmó que «no es lo mismo flexibilización que precarización y desregulación, situaciones que promueven la desigualdad».

Asimismo ha reclamado un acuerdo salarial para este año que sirva de guía y permita a los trabajadores «mejorar su poder de compra», así como subidas de las pensiones.

Sobre el debate impulsado desde UGT para que los robots coticen a la Seguridad Social, Unai Sordo ha dicho que quizá «merece dar una pensada al impuesto de Sociedades, porque introducir impuestos a la mejora tecnológica de las empresas no es lo mejor, porque esas mejoras aumentan la producción y los beneficios. Lo que hay que hacer es que las empresas paguen los impuestos sobre sus beneficios».

Sordo ha enmarcado esta reflexión en la necesidad de un nuevo sistema fiscal que permita una distribución de la riqueza más justa en España, uno de los grandes retos que, a su juicio, afronta el país.

También ha apuntado entre esas tareas más inminentes a la necesidad de contar con unos buenos Presupuestos para 2018, un debate en el que incidirá a partir del lunes.

Durante su discurso manifestó que el sindicato «va a ser una referencia de los trabajadores en la ofensiva contra la brecha salarial». Sobre la igualdad, añadió que «no va de gestorías que hacen un corta y pega de los planes de igualdad». También subrayó «el papel protagonista» de la formación profesional. Dirigiéndose a la ministra de Empleo, dijo que «los cambios se gobiernan para que no nos pasen por encima».

Manifestó que «el actual marco laboral nos exige una actividad laboral muy pegada al trabajador, ya que la negociación colectiva ha cambiado. «Debemos de tener una mayor presencia en los centros de trabajo, que es donde nos cambian las cosas». «Lo que han desintegrado las empresas, el sindicato debe integrarlas», subrayó ante los aplausos de los asistentes.

Al comenzar su intervención, Sordo agradeció el trabajo «histórico» del secretario general saliente, Ignacio Fernández Toxo, a quien regaló una camiseta del Barça, del que es un fiel seguidor. Y recordó que la decisión de «repensar el sindicato» aprobada en el anterior congreso, «no puede quedar embalsamada ante un mundo tan cambiante».

Minutos antes, la ministra Fátima Báñez fue recibida con gritos de «huelga no es delito». En su intervención dio las gracias a la ejecutiva saliente y recordó que la crisis no ha terminado aún porque «hay gente que quiere trabajar y no puede». Y terminó diciendo que «el éxito de CC.OO. es el éxito colectivo del país».