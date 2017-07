«Tras el verano exploraremos la venta de otro 7% de Bankia»

Tras una intensa y firme reestructuración bancaria que dura más de una década, España podía presumir y, a diferencia de otros países, de haber hecho los deberes y de una banca saneada. Sin embargo, hace poco más de un mes, Banco Popular fue vendido por un euro al Santander, con las pérdidas que eso acarreó para sus accionistas y bonistas. De Guindos defiende cómo se ha resuelto la situación: «a diferencia de lo que ocurrió en 2012 (con Bankia como principal protagonista), no se ha inyectado ni un euro de dinero público ni ha habido el más mínimo contagio ni al resto del sector ni a la prima de riesgo. Entiendo que haya accionistas y tenedores de deuda subordinada que estén enfadados, pero no olvidemos que desde principios de año y hasta el día antes de la resolución había perdido dos tercios de su valor. Por tanto, creo que la resolución ha sido la mejor alternativa para el interés general y para la estabilidad de la economía española».

–¿No se podía haber advertido a los pequeños accionistas o haber prohibido las posiciones cortas, como sí se hizo después con Liberbank?

–La resolución responde a la situación concreta del banco. En 2012 no pasó los test de estrés y tuvo que hacer una ampliación de capital. Había dos alternativas: una era ir al concurso, lo que suponía que no abrían las sucursales al día siguiente y que los depositantes de menos de 100.000 euros en 20 días recibirían sus depósitos con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Había 35.000 millones de euros de depósitos en el Popular en estas condiciones y el FGD no tenía dinero para hacerles frente, con lo que el Tesoro le tendría que haber hecho un préstamo. Y los depositantes de más de 100.000 euros se hubieran convertido en acreedores y esperar a la resolución del concurso, y probablemente soportar quitas. Los accionistas lo hubieran perdido todo; los bonistas de deuda subordinada seguramente también, y los de deuda senior hubieran tenido que soportar quitas. Además, el concurso de un banco con unos activos de 140.000 millones de euros y cuatro millones de clientes hubiera tenido un impacto muy notable sobre la confianza en la banca española. La alternativa fue la resolución. Los depositantes no han perdido nada, no se ha invertido dinero público, no ha habido ningún tipo de contagio y se pudo abrir las oficinas el día después.

–Pocos meses antes usted había tranquilizado a los inversores diciendo que Popular era un banco solvente…

–Sí, pero siempre ponía una apostilla, que me lo decía el supervisor. Ni el Ministerio de Economía, ni el FROB, tienen inspectores y no conocen por tanto la situación de los bancos.

–Pero el propio presidente del Banco, Emilio Saracho, dijo una semana antes a sus empleados que el banco era solvente y que tenía patrimonio positivo. ¿No podía haber tomado alguna medida para garantizar la liquidez del banco?

–Tomó todas las medidas que pudo para conseguir liquidez, pero la salida de depósitos fue brutal. El activo fundamental de un banco es la confianza, y Popular la perdió, lo que fue en paralelo con la huida de depósitos.

–¿Por qué unos días después Italia sí rescató a uno de sus bancos con dinero público. ¿Las reglas son distintas para unos y para otros?

-Mi colega italiano hubiera estado encantadísimo con una resolución a la española, en lugar de emplear 17.000 millones de dinero público en rescatar a dos bancos que eran una tercera parte del Popular.

–¿La banca española ya está saneada o se esperan nuevas operaciones?

-Ya son bancos de otro tamaño. En el nucleo duro del sector van a quedar cinco entidades que van a ser fundamentales: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia y Sabadell.

–¿Cuándo va a vender el Gobierno Bankia?

-Vamos explorar la colocación de otro paquete después del verano. Hay gente que dice que uno de los problemas por los que la cotización de Bankia no sube más es porque tiene muy poco “free float” (capital flotante), lo que está frenando entrar a inversores institucionales.

–¿Y qué porcentaje se vendería?

–Un paquete similar al de la otra vez, en torno a otro 7%.