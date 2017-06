Así transcurrió la huelga de estibadores en los puertos españoles

Los estibadores paralizaron ayer los puertos. La primera huelga programada por los sindicatos por la reforma del sector se desarrolló con un seguimiento de prácticamente el cien por cien. Aunque no se produjeron incidentes según el propio ministro de Fomento Íñigo de la Serna, inversores y la patronal de la estiba alertaron del daño causado por los paros.

La primera de estas movilizaciones, que se extenderán hasta el día 23 de junio si no hay acuerdo entre sindicatos y patronal, se produjo las horas impares desde las ocho de la mañana. Las horas pares, según confirmaron desde Puertos del Estado, estos trabajadores operaron con normalidad. Incluso con una productividad mayor a la registrada durante jornadas previas. Así afectó la huelga a los principales puertos españoles.

Desvíos en Algeciras

El seguimiento fue masivo en el puerto

Las empresas del puerto de Algeciras, el primero de España, intentaron combatir los parones haciendo números. El miedo entre las instituciones es que, si no hay solución, la actividad emigre. Maersk, que declinó hacer declaraciones sobre cómo les afecta esta jornada de huelga, desvió el pasado sábado uno de sus principales barcos portacontenedores al puerto de Tánger. Los estibadores, sin embargo, no lo ven como un peligro. «Es una amenaza, siempre hacen medidas de presión. Tánger no tiene capacidad para sustituir a Algeciras», explicó el presidente del Comité de Empresa en Algeciras, José Antonio González.

Sin incidentes en Barcelona

La jornada coincidió con una fiesta local

En los puertos catalanes, el seguimiento de la huelga también fue completo, si bien en el de Barcelona, al ser festivo local, el impacto quedó difuminado. El habitual tráfico de cruceristas no se vio afectado, mientras que las operaciones de descarga de productos perecederos (dentro de los servicios mínimos) se desarrolló con normalidad. Fuentes del Puerto apuntaron que los buques portacontenedores y portavehículos que tenían su entrada prevista para hoy aplazaron las operaciones 24 horas. En paralelo, el seguimiento de la huelga en el otro gran puerto industrial de Cataluña, el de Tarragona, también fue total, y transcurrió sin incidentes.

Valencia amplía horario

Atraque de diez buques

La actividad también quedó paralizada en Valencia. La Autoridad Portuaria recalcó la ausencia de incidentes y el cumplimiento de los servicios mínimos, que propiciaron el atraque de diez buques. Algunas operadoras ampliaron el horario de recepción de mercancías en sus terminales para tratar de recuperar parte de la carga de trabajo perdida durante el paro, que no colapsó las instalaciones portuarias ya que los transportistas por carretera han optado por evitar el enclave en las jornadas de huelga.

Galicia advierte del coste

Vigo habla de consecuencias económicas

Las dársenas gallegas vivieron los paros con normalidad pese al seguimiento completo de la huelga. Las consecuencias fueron las propias de los retrasos generados por las paradas de los trabajadores en horas alternas. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, titular del puerto gallego con mayor sector estibador de la región, aseguró que las paradas se llevaron a cabo con «respeto», aunque destacó las graves consecuencias económicas de este tipo de actuaciones que previsiblemente provocará el desvío de buques a otros puertos cercanos.

Respaldo en el País Vasco

Cinco barcos operaron con «normalidad»

En el Puerto de Bilbao, por otra parte, las movilizaciones se iniciaron en torno a las nueve de la mañana, según informó la Autoridad Portuaria. De los 15 barcos que había atracados en los muelles, cinco operaron con «absoluta normalidad» al no estar relacionados con el sector de la manipulación de mercancías. En Guipúzcoa, 95 trabajadores fijos y entre 60 y 70 eventuales del Puerto de Pasajes secundaron la huelga de los estibadores.