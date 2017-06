Toxo admite que la relación entre la patronal y los sindicatos «tiene una productividad muy baja»

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, cree que las relaciones entre las organizaciones empresariales -CEOE y Cepyme- y los sindicatos -CC.OO. y UGT- tienen «una productividad muy baja» y ha afirmado que la patronal «ya sabe lo que tiene que hacer» para que mejoren.

Durante su discurso en la inauguración del 11º congreso confederal de CC.OO., Toxo ha dicho que es «fundamental recomponer las rentas de las familias» y ha dejado claro que «la política de salarios no ha dado los resultados esperados» por los sindicatos.

Sobre la interminable negociación para la revisión salarial de 2017, ha afirmado que los salarios están subiendo una media del 1,27%, «alejados de los objetivos y recomendaciones del acuerdo de convenios que se firmó en 2015«. Por ello, cree que "hay que valorar la situación». «¿Qué está pasando para que planteemos incrementos salariales del 3% y la media esté en el 1,27%?», se preguntó. No obstante, considera que el debilitamiento de la negociación colectiva sectorial y la degradación del empleo «tienen algo que ver».

Dijo que a los empresarios les ha pedido que sean «eficientes en el impulso y que conecte bien con las realidades en los diversos ámbitos». Además, ha asegurado no saber si habrá acuerdo de salarios la semana que viene y ha bromeado con que «espero que no sea porque me voy del sindicato». Hay que recordar que Toxo no se presenta a la reelección y será sustituido por el vasco Unai Sordo.

Toxo considera que las organizaciones empresariales «deben de entender el momento económico y social que vive España» y tienen que ver que «no es posible asistir de forma impasible a que la élite económica se apropie de los beneficios del crecimiento del país. Es el momento de distribuir el crecimiento y los salarios», ha asentido.

En un momento de su intervención se lamentó de la ausencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, porque tenía que estar en el pleno del Congreso de los Diputados, lo que provocó una fuerte pitada de las casi mil personas que asistían al acto. «Es importante que el Gobierno dé la cara aquí, en directo. Lamento que no estén aquí», subrayó.

Toxo pidió un pacto de Estado por la igualdad y una reforma de la Constitución. Sobre CC.OO. dijo que necesita «una profunda transformación porque el mundo ha cambiado muy rápida e intensamente. Es necesaria una renovación generacional, de estructuras y de políticas».