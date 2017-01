Telefónica se quita el cartel de vendedor en apuros y apunta alto

Telefónica no ha empezado el año con mal pie y sube un 1,5% frente al 0,1% que gana el Ibex. Tras sufrir más de la cuenta en 2016, un año irregular en el que la operadora perdió desde los máximos que alcanzó en marzo alrededor del 9%, encara el nuevo ejercicio desde una posición más fortalecida. Si los planes se hubiesen cumplido, tendría que haber cerrado la venta de O2 y la salida a Bolsa de Telxius, pero con ambas operaciones descarriladas, al final Telefónica no ha tenido más remedio que redefinir su estrategia, recortando el dividendo y apostando por la generación orgánica de caja, un requisito imprescindible pero no acuciante para rebajar su abultada deuda de 50.000 millones de euros.

La idea no es que Telefónica vaya a dejar de desinvertir (algo necesario), sino quitarse el cartel de 'distressed seller' (vendedor en apuros) para encarar 2017 con más poder de negociar precios. Aún hay muchos activos que colocar en el mercado y mejor hacerlo en una buena posición negociadora. Y es aquí donde la acción puede tomar un importante impulso si las operaciones se van concretando.

Los planes frustrados para sacar Telxius a Bolsa no han frenado el interés por estos activos. De hecho, los fondos CVC, Ardian y KKR estudian comprar una participación minoritaria en la filial de torres de telecomunicaciones, operación que podría dejar unos 1.000 millones de euros en las arcas de Telefónica. Esta cantidad apenas es un 2% de la deuda neta, pero tendría una importante carga simbólica. «Telefónica mandaría el mensaje de que no está dispuesta a vender a cualquier precio», apunta Javier Mielgo, analista de Mirabaud Securities.

