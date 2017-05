Los taxistas amenazan con convocar una huelga indefinida a partir del 31 de julio

Miles de taxistas de toda España -cerca de 10.000 según los organizadores- se han manifestado a pie por la arteria principal de Madrid para exponer con vehemencia su rechazo a la manera de coexistir en el mercado con los vehículos de alquiler con conductor (VTC), la forma de negocio de Uber o Cabify.

Los taxistas en esta ocasión marcharon desde la glorieta de Atocha, este martes sin taxis hasta la 18.00 horas -como el aeropuerto, las calles madrileñas y de muchas otra ciudades-, hasta la plaza de Neptuno, un final muy próximo al Congreso, que es donde el gremio del taxi quiso llevar su voz reivindicativa.

La marcha de protesta, acentuada por el ruido y el humo de las tracas y el sonar ensordecedor de las bocinas, fue calificada como "una jornada sin precedentes" por el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de España, Julio Sanz.

Sanz ha explicado a EFE a pie de manifestación que este camino emprendido por el taxi "no tiene retorno" y ha reiterado que si la Administración no responde, "vamos a ir a por todas por no tener en cuenta" a un colectivo de más de 100.000 personas.

Ha solicitado para el colectivo "medidas concretas y de aplicación inmediata" y ha reiterado que la Administración "tiene que posicionarse, o por un servicio público u otro privado en manos de tres o cuatro grandes empresas".

Durante la manifestación, los taxistas han amenazado con convocar una huelga indefinida a partir del próximo 31 de julio. Entre las medidas que piden al Ejecutivo se encuentran la de la creación de una plataforma digital de carácter público que permita a los usuarios pedir taxis en toda España, y planes de ayuda para abandonar la profesión de taxista con financiación público-privada.

Éstas son algunas de las peticiones incluidas en un documento titulado "Propuestas a favor del Servicio Público del Taxi en España" que Fedetaxi ha entregado en el Congreso a los grupos parlamentarios al término de la marcha.

Seguimiento «masivo»

El presidente de la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid y de Fedetaxi, la Federación Española de Asociaciones de taxistas, Miguel Ángel Leal, ha indicado que el paro "ha sido total" en toda España y el seguimiento de la huelga y manifestación ha sido "masivo".

Pancartas con lemas en cabecera como "Stop VTC", "Contra el desamparo del servicio público" o "Que se cumpla la ley: no más VTC", la manifestación careció de incidentes y se cerró con la entrega de escritos reivindicativos a representantes políticos a las puertas del Congreso. Leal ha denunciado a EFE que las autoridades "deben poner más inspección a la actividad de las VTC y más policías en las calles".