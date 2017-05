Suecia se promociona como destino turístico en Airbnb

Visit Sweden, el organismo oficial de promoción turística de Suecia, ha firmado un acuerdo de colaboración con Airbnb para anunciar en la plataforma el país enteromediante una campaña que comienza desde este lunes.

Se trata de la primera colaboración de este tipo entre una oficina de turismo y Airbnb, diseñada para promocionar Suecia como destino turístico a través de la comunidad de Airbnb como un escaparate de las diferentes localizaciones que ofrece el país, ha afirmado el director general de Airbnb en el norte de Europa, James McClure.

Check out the newest listing on @Airbnb! It’s pretty vast. And very pretty. Visit https://t.co/LI2GXZmgeI now #freedomtoroam#swedenonairbnbpic.twitter.com/uO0bVIKkAK