Stacey Cunningham, de becaria a presidenta de la Bolsa de Nueva York Tras 226 años de historia, el parqué neoyorquino tendrá a una mujer al frente

«En el momento en que puse el pie en ese edificio y en el parqué, supe que era mi lugar», explicó Stacey Cunningham en un discurso en 2015. Era el verano de 1994, todavía estudiante de la Universidad Lehigh, e ingresaba como becaria en la Bolsa de Nueva York. Esta semana se ha conocido que Cunningham será, desde este viernes, la presidenta de la bolsa más importante del mundo.

Cunningham será la primera mujer al frente de la Bolsa de Nueva York, tras 226 años de historia. Cuando dio en Wall Street sus primeros pasos como becaria, el baño para mujeres todavía estaba en una antigua cabina de teléfonos reconvertida. Era el mismo baño que Muriel Siebert, la primera mujer que operó en este parqué, consiguió que instalaran a finales de los años. Este mismo año, en una entrevista con ‘The Street’, reconoció que Siebert allanó el camino para mujeres como ella: «Es importante reconocer que cada vez que una mujer amplía y redefine los límites, lo hace para todas las que vienen después».

Ahora, la designación de Cunningham significa que los dos principales parqués de Nueva York están bajo batuta femenina, después de que Nasdaq -donde cotizan sobre todo compañías tecnológicas- pusiera al frente a Adena Friedman en enero del año pasado.

A pesar de ello, este es un mundo todavía liderado por hombres. De los 21 altos ejecutivos de la Bolsa de Nueva York, solo cuatro son mujeres, incluyendo a Cunningham, que hasta ahora desempeñaba el cargo de directora de operaciones.

«Me siento honrada y conmovida por la oportunidad de liderar esta organización», aseguró en Twitter Cunningham, que será la 67ª presidenta de la Bolsa de Nueva York.

La carrera de Cunningham, sin embargo, no estuvo siempre en Wall Street. Apasionada de la restauración, en 2005 dejó las finanzas para ingresar en el Institute of Culinary Education, una de las escuela gastronómicas más prestigiosas de EE.UU. Llegó a trabajar en Ouest, un buen restaurante del Upper West Side, cerrado en la actualidad. En una entrevista con ‘Financial Times’, aseguraba que el trabajo en una cocina no es tan diferente al del parqué: en ambos escenarios hay que gestionar el estrés, hacer varias tareas al mismo tiempo y gestionar los errores de forma eficiente. «No creo que tu carrera deba ser lineal», dijo en aquella ocasión. «No pensé que sería un problema estar un tiempo fuera y luego volver. Creo que aprendí mucho. Las habilidades son transferibles».

En 2007, sin embargo, ya estaba de vuelta en el sector financiero, en Nasdaq. El regreso definitivo a Wall Street fue en 2012, cuando la Bolsa de Nueva York volvió a ficharla. Tras conocer al detalle la organización como directora de operaciones, ahora será la máxima responsable.