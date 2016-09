Solo el 1% de las startup españolas está preparadas para una salida a Bolsa

Se calcula que en España hay más de 3.000 startups aunque según la asesora Ad&Law, sólo el 1% de ellas está preparada para afrontar una salida a los mercados financieros. Oliver von Schiller, director de la firma, explica que «lograr una salida a Bolsa es el objetivo final de bastantes startups españolas pero si tenemos en cuenta que, aproximadamente, sólo el 20% recibe financiación, probablemente sólo 1 de cada 100 sea capaz de llevar a cabo una salida a los mercados total o parcial».

La salida a Bolsa u otros mercados de valores es una decisión estratégica con la que las startups pueden lograr importantes beneficios económicos vendiendo acciones. Sin embargo, para cotizar en la bolsa española se exigen muchos requisitos económicos como, por ejemplo, que la compañía tenga un capital mínimo de 1.202.025 euros, sin tener en cuenta la parte de capital correspondiente a accionistas, o que cuente con la obtención de unos beneficios mínimos en los dos últimos ejercicios o en tres no consecutivos en un periodo inferior a cinco años.

Todo ello muestra que cotizar en bolsa no sale barato, a Telepizza, empresa mediana, le ha costado 32 millones de euros. «Unos números a los que es difícil que pueda hacer frente una startup ya que suelen financiarse con rondas relativamente pequeñas cuyo destino es mejorar el producto o realizar alguna expansión internacional», afirman desde Ad&Law. Ante esto, recuerdan que también existe el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), una opción más económica ya que el coste de salir en bolsa para las empresas se mueve entre 300.000 y 500.000 euros. No obstante, a pesar de estar operando desde 2006, esta alternativa no acaba de funcionar y ha tenido grandes fracasos como Gowex, Bodaclick o Zinkia.

Desde la firma consideran que «los requisitos y exigencias económicas para afrontar un exit en bolsa hacen que en España la mayoría de exits sean fusiones o adquisiciones con terceras compañías, mayoritariamente extranjeras».

Aunque estos requisitos dificulten una salida en Bolsa, la realidad es que en otros países como China o India son más frecuentes debido, principalmente, al alto nivel de los inversores, de sus mercados secundarios y de sus empresas. «En España el tamaño de los venture capital aún es limitado y el de los mercados secundarios aún más, seguramente porque el tamaño medio de las empresas también es menor que el de otros países, por lo que no se dan las condiciones necesarias para que crezca el porcentaje de startups capaces de sacar adelante una salida a los mercados», apuntan desde la firma.