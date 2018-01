Sociedad de Tasación prevé una subida del 5,5% de la vivienda nueva en 2018 La institución también estima un crecimiento en la concesión de hipotecas, que se incrementará un 9,4%

El ladrillo esquivará el impacto de Cataluña este año. Así lo sostienen las primeras previsiones del sector, que estiman que el mercado inmobiliario mantendrá la senda de crecimiento cosechada durante los últimos años. Según un informe de Sociedad de Tasación (ST) presentado este jueves, el precio de la vivienda nueva se encarecerá un 5,5%, un resultado que estará amparado por un crecimiento en ventas del 14,1%.

La institución también estima un comportamiento positivo en la concesión de hipotecas, que se incrementará un 9,4%. Este crecimiento, no obstante, será menor que el del número de transacciónes, lo que permitirá ampliar la prudencia instaurada en el mercado desde su recuperación. «La relación entre ambos sigue en el lado sano», ha asegurado en la presentación del informe Juan Fernández Aceytuno, consejero delegado de ST.

El responable de la organización ha destacado asimismo que el mercado de la obra nueva mantendrá durante este año alguno de los rasgos que le llevaron a crecer un 5% en 2017. De esta forma, el crecimiento del precio de la vivienda seguirá estando apuntalado por las capitales de provincias y las grances ciudades, que se benefician según ST de la «volatilidad» que están registrando otras inversiones, como la bursátil.

Otro de los rasgos de 2018 es que la relación entre el alquiler y la compraventa seguirá igualándose y la rentabilidad del arrendamiento seguirá siendo relevante. Ello no quiere decir que se mantengan los niveles actuales, calificados por Aceytuno como «efímeros». «Son intereses que no están apoyados en una gestión activa y pueden atraer mucho capital de forma puntual que luego puede no ver cubiertas sus expectativas», ha sostenido el director general de ST.

Estas dudas sobre la evolución del precio del alquiler serán uno de los principales desafíos del sector en 2018. Como el crecimiento de los costes de obra, que según ST se han disparado en el último año por la falta de mano de obra.

Respecto a la situación de Cataluña, el responsable de Sociedad de Tasación ha pedido «cautela». «Es pronto para cuantificar el impacto de esta crisis en el precio de la vivienda nueva, pues suele haber un decalaje de entre doce y dieciocho meses hasta su repercusión en los precios», ha asegurado.

Lo cierto es que en el Índice de Confianza Inmobiliario que elabora Sociedad de Tasación, Cataluña representa la única comunidad que cae, al 56,2 para el primer trimestre de 2018, frente al 58,1 que había para el cuarto trimestre de 2017. Según Aceytuno, hacía cinco años que la región no mostraba un retroceso en este indicador.